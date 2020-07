A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid érzelmes posztban idézi fel, mi mindent köszönhet Magyarország vezető hírportáljának.

Kiállt az Index.hu mellett Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője. A BKK korábbi vezérigazgatója a Facebookon írt visszaemlékezést arról, mint mindent köszönhetnek a hírportálnak - amely teljes stábja felállt pénteken a főszerkesztő, Dull Szabolcs menesztése miatt.

Vitézy azt írta: 2000-ben az Index Városi és elővárosi közlekedés fórumáról alakult meg a hasonló nevű civil szervezetük, és "innen indult a szakmai életútja sokunknak, akik Budapest közlekedését azóta is igyekeznek a jó irányba terelgetni".

Később, 2005-ben szintén az Indexen mutatták be a tervüket Budapest új éjszakai buszhálózatára, és ez a sajtófigyelem segített sikerre vinni a projektet. 2010-ben pedig Tarlós István is az Indexen jelentette be a BKK megalakulását és Vitézy vezérigazgatói kinevezését. "Aztán 2014 végén az Indexen búcsúztam el, amikor ez a történet véget ért".

Vitézy szerint az elmúlt 20 évben az Index a budapesti várospolitika és a közlekedés ügyeinek első számú hírforrása volt. (...)

Másképp alakult volna minden, ha nincs Index. Remélem, lesz másik"

- írta Vitézy Dávid.

Az Index körüli botrányról, a főszerkesztő menesztésétől a teljes stáb felmondásán át a pénteki tüntetésig, címkedossziénkban olvashat további részleteket.