[{"available":true,"c_guid":"71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan viselkedik a hétköznapokban a benzinnel tankolható és árammal tölthető legújabb prémiummárkás SUV. ","shortLead":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan...","id":"20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99610346-8fe2-4cf8-a57e-bb6923c12aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. július. 26. 20:00","title":"Zöld rendszámos elnöki autó: teszten a PSA prémiummárkás SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc Nemzetköri Repülőtérről.","shortLead":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc...","id":"20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6922cfd3-a2c8-401c-b594-066857d85773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","timestamp":"2020. július. 25. 21:51","title":"Szezonális járatot indít Budapest és Luxembourg között a Luxair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06d061f-1254-456c-9950-27e4470d1848","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó összetört, nem sérült meg senki.","shortLead":"Az autó összetört, nem sérült meg senki.","id":"20200725_Megpordult_egy_Maserati_a_vizes_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e06d061f-1254-456c-9950-27e4470d1848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e8ca5e-73a7-43db-97af-fec93839ac8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Megpordult_egy_Maserati_a_vizes_autopalyan","timestamp":"2020. július. 25. 12:56","title":"Megpördült egy Maserati a vizes M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas mozgóképet hordtunk itt és most hűvös halomba. ","shortLead":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas...","id":"202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d2bb53-699f-4bee-bd9e-2cc948ee652d","keywords":null,"link":"/360/202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","timestamp":"2020. július. 25. 12:15","title":"Különös történetek a négy fal közül - ránk fér némi filmes terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","shortLead":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","id":"20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0446f841-6f9b-4dd6-af05-a79faf053c40","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Több somogyi településen szünetel a vízellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e710410f-ea7e-4a31-8ade-8ab63b9dd2c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Poszeidón és a Zircon fegyverrendszer miatt aggódhat a nyugati világ.","shortLead":"A Poszeidón és a Zircon fegyverrendszer miatt aggódhat a nyugati világ.","id":"20200726_Putyin_szuperszonikus_nuklearis_tamadofegyverekkel_es_atomdronokkal_riogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e710410f-ea7e-4a31-8ade-8ab63b9dd2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a88b88b-6cb1-4148-9ad9-15787f33f47d","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Putyin_szuperszonikus_nuklearis_tamadofegyverekkel_es_atomdronokkal_riogat","timestamp":"2020. július. 26. 17:10","title":"Putyin hiperszónikus nukleáris támadófegyverekkel és atomdrónokkal riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi gyanús tüneteket mutat.","shortLead":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi...","id":"20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdce45a-20b3-4cd0-a659-c79d42c937f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","timestamp":"2020. július. 26. 08:32","title":"Észak-Korea elismerte az első koronavírus-gyanús esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b12bbac-e990-42fc-b090-aa11aee0f329","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Xavi Hernández, a katari al-Szadd labdarúgócsapatának vezetőedzője pozitív koronavírustesztet produkált, így nem ülhet a kispadon csapata szombati találkozóján, ami az újrakezdést követő első fellépése lesz címvédő együttesének.","shortLead":"Xavi Hernández, a katari al-Szadd labdarúgócsapatának vezetőedzője pozitív koronavírustesztet produkált, így nem ülhet...","id":"20200725_Xavi_pozitiv_virustesztje_miatt_nem_ulhet_le_a_kispadra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b12bbac-e990-42fc-b090-aa11aee0f329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07dc373-999a-409b-b382-f42e497d70f9","keywords":null,"link":"/sport/20200725_Xavi_pozitiv_virustesztje_miatt_nem_ulhet_le_a_kispadra","timestamp":"2020. július. 25. 15:40","title":"Xavi pozitív vírustesztje miatt nem ülhet le a kispadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]