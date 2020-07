Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így jut pénz többek közt a nemzeti vagyonkezelő ingatlanvásárlásaira is.","shortLead":"Így jut pénz többek közt a nemzeti vagyonkezelő ingatlanvásárlásaira is.","id":"20200715_gazdasagvedelmi_alap_ingatlanvasarlas_mnv_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372a8c7-727e-4568-8c86-453ca56e9370","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_gazdasagvedelmi_alap_ingatlanvasarlas_mnv_magyar_kormany","timestamp":"2020. július. 15. 08:19","title":"A kormány 300 milliárd forintot vont ki a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1469bd1a-6e26-4018-8ea7-082e693f0a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téri „dudálós tüntetés” résztvevője később e-mailben megfenyegette a vele szemben eljáró tisztet.","shortLead":"A Clark Ádám téri „dudálós tüntetés” résztvevője később e-mailben megfenyegette a vele szemben eljáró tisztet.","id":"20200714_focilabda_rendor_jobb_kar_dudalos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1469bd1a-6e26-4018-8ea7-082e693f0a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c94b04-2998-465e-8c77-b9ea9f19836d","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_focilabda_rendor_jobb_kar_dudalos","timestamp":"2020. július. 14. 13:58","title":"Nyomoznak a tüntető ellen, aki egy rendőr felé rúgott egy labdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább esőre nem kell számítani.","shortLead":"De legalább esőre nem kell számítani.","id":"20200714_Napkozben_kellemes_meleg_este_szokatlan_huvos_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de8429e-eecf-4747-a57d-aea6eeb4c953","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Napkozben_kellemes_meleg_este_szokatlan_huvos_lesz","timestamp":"2020. július. 14. 05:06","title":"Napközben kellemes meleg, este szokatlan hűvös lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501","c_author":"Polgár András","category":"velemeny","description":"Egy felajánlás, egy felhívás, és ami mögötte van.","shortLead":"Egy felajánlás, egy felhívás, és ami mögötte van.","id":"20200714_Polgar_Andras_Gyongyospata_szikraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ccb9ea-80af-40a8-8a7b-e92cf9bf719f","keywords":null,"link":"/velemeny/20200714_Polgar_Andras_Gyongyospata_szikraja","timestamp":"2020. július. 14. 14:50","title":"Polgár András: Gyöngyöspata szikrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","shortLead":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","id":"20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3f4eea-4272-4d5a-b7f2-19e3c58046a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","timestamp":"2020. július. 15. 08:09","title":"Távozott az ITM-ből a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67207bd4-86b1-436e-9563-25dc94040d8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzők szerint nehéz megmondani, hogyan áll helyre a válság előtt komoly pluszokat produkáló ágazat, különösen, hogy új igények is jelentkeznek.","shortLead":"Az elemzők szerint nehéz megmondani, hogyan áll helyre a válság előtt komoly pluszokat produkáló ágazat, különösen...","id":"20200715_epitoipar_koronavirus_20_szazalek_zuhanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67207bd4-86b1-436e-9563-25dc94040d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6409b2-87e5-4126-b018-b826a64420e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_epitoipar_koronavirus_20_szazalek_zuhanas","timestamp":"2020. július. 15. 11:18","title":"Májusra az építőipart is utolérte a koronavírus: 20 százalékkal zuhant be az ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Mészárosné Kelemen Beatrix nemrég gründolt, de máris nagyon sikeres médiavállalkozása nem üzleti érdekből sugároz egy közpénzből is készülő sorozatot – ellenkezőleg, „sugárzás biztosításával” és a költségek egy részének átvállalásával járul hozzá annak létrejöttéhez.","shortLead":"Mészárosné Kelemen Beatrix nemrég gründolt, de máris nagyon sikeres médiavállalkozása nem üzleti érdekből sugároz...","id":"20200713_Meszaros_Beatrix_TVje_tarsadalmi_felelossegvallalasbol_sugaroz_allami_finanszirozasu_sorozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8369586-4338-473c-be36-16927c46c38a","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Meszaros_Beatrix_TVje_tarsadalmi_felelossegvallalasbol_sugaroz_allami_finanszirozasu_sorozatot","timestamp":"2020. július. 13. 13:47","title":"Mészáros Beatrix tv-je „társadalmi felelősségvállalásból” sugároz állami finanszírozású sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ugyancsak teljesen új Bronco visszafogottabb kistestvéreként debütált a Bronco Sport.","shortLead":"Az ugyancsak teljesen új Bronco visszafogottabb kistestvéreként debütált a Bronco Sport.","id":"20200714_itt_a_teljesen_uj_ford_bronco_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87594413-5030-454f-a4e6-14fcdf1fd4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_itt_a_teljesen_uj_ford_bronco_sport","timestamp":"2020. július. 14. 09:21","title":"Itt a teljesen új Ford Bronco Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]