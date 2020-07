Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és nem tartják a távolságot. Meg is lett az eredménye.","shortLead":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és...","id":"20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6f6ec5-7980-4eab-b834-f15de0169b77","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","timestamp":"2020. július. 27. 05:16","title":"Marokkó több városát is lezárták, miután két nap alatt több mint 1000 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fa72fc-e6fe-4da1-811a-22a69588abd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezetőség több tagjánál jelentkeztek vírusfertőzésre jellemző tünetek.","shortLead":"A vezetőség több tagjánál jelentkeztek vírusfertőzésre jellemző tünetek.","id":"20200726_obudai_zsinagoga_koves_slomo_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fa72fc-e6fe-4da1-811a-22a69588abd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0205841-2917-4d90-a495-13a15dd2d66d","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_obudai_zsinagoga_koves_slomo_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 26. 21:26","title":"Koronavírus-gyanú miatt szüneteltetik az istentiszteleteket az Óbudai Zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fcf0d4-6c48-403f-936f-cd042bfb14b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Félezer dolgozót helyeztek karanténba egy mammingi uborkafarmon.","shortLead":"Félezer dolgozót helyeztek karanténba egy mammingi uborkafarmon.","id":"20200726_Felezer_vendegmunkas_fertozodott_meg_koronavirussal_egy_nemet_farmon_koztuk_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82fcf0d4-6c48-403f-936f-cd042bfb14b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3665dd8c-b213-493c-a9e6-2cd99c8a6ef8","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Felezer_vendegmunkas_fertozodott_meg_koronavirussal_egy_nemet_farmon_koztuk_magyarok","timestamp":"2020. július. 26. 21:11","title":"Magyar vendégmunkások is megfertőződtek koronavírussal egy bajorországi farmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A lehető legrosszabbkor volt aszály és utána eső is - panaszolják a termelők.","shortLead":"A lehető legrosszabbkor volt aszály és utána eső is - panaszolják a termelők.","id":"20200728_liszt_dragulas_elelmiszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a649e27-1a23-49d4-89f8-1f2d667afb95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_liszt_dragulas_elelmiszer","timestamp":"2020. július. 28. 05:27","title":"Tovább drágulhat a liszt az esős idő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33354fc8-2e8d-4f23-a941-3eb9a1035190","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az igazság az, hogy mindenki hazudik. Annak alapján, hogy a hazugság kinek az érdekét szolgálja, négyféle változatát különböztethetjük meg.","shortLead":"Az igazság az, hogy mindenki hazudik. Annak alapján, hogy a hazugság kinek az érdekét szolgálja, négyféle változatát...","id":"20200726_Hanyfajta_hazugsag_letezik_es_mit_feleljunk_a_hogy_nezek_ki_kerdesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33354fc8-2e8d-4f23-a941-3eb9a1035190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd40273f-bedd-47e5-a36c-162425f91090","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200726_Hanyfajta_hazugsag_letezik_es_mit_feleljunk_a_hogy_nezek_ki_kerdesre","timestamp":"2020. július. 26. 19:15","title":"Hányféle hazugság létezik, és mit feleljünk a „hogy nézek ki” kérdésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lakók szerint ugyanaz lehet az elkövető, aki ráadásul visszaeső.","shortLead":"A lakók szerint ugyanaz lehet az elkövető, aki ráadásul visszaeső.","id":"20200726_ozd_kiszurt_autogumik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbf1e10-7077-4805-b1fa-f51ac7b777a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_ozd_kiszurt_autogumik","timestamp":"2020. július. 26. 19:45","title":"Valaki kiszúrta 18 autó gumiját Ózdon, de mindig csak a bal hátsót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a45278-ef8a-4a19-891f-407a54359885","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt honnan visszakapaszkodniuk.","shortLead":"Volt honnan visszakapaszkodniuk.","id":"20200727_A_karanten_boldogabba_tette_a_briteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a45278-ef8a-4a19-891f-407a54359885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa5ddfa-9538-499f-97e2-a632355eb2a3","keywords":null,"link":"/elet/20200727_A_karanten_boldogabba_tette_a_briteket","timestamp":"2020. július. 27. 10:53","title":"A karantén boldogabbá tette a briteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","shortLead":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","id":"20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3024a949-4fe1-4798-a725-33b648f4682e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","timestamp":"2020. július. 28. 09:21","title":"Elon Musk szerint túl drágák a Teslák, olcsóbb európai modell jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]