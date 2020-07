Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1","c_author":"Kovács Panka - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Megtippelni sem lehet, mekkora károkat okozott a hét végi eső, ami egy délután alatt hozta a kéthavi átlagot. Galambokon a helyi horgásztó élővilága is eltűnt, Nagyatádon még legalább egy hétig nem lesz ivóvíz, Liszó polgármestere pedig arról panaszkodik, senki nem segít nekik.","shortLead":"Megtippelni sem lehet, mekkora károkat okozott a hét végi eső, ami egy délután alatt hozta a kéthavi átlagot...","id":"20200727_zala_arviz_lehet_somony_nagyatad_katasztrofavedelem_galambok_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d5786e-2512-4c76-824f-03a527e9c2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_zala_arviz_lehet_somony_nagyatad_katasztrofavedelem_galambok_vihar","timestamp":"2020. július. 27. 16:40","title":"Készüljünk fel az extrém időjárás miatt elárasztott megyékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da5e569-0520-4c01-bffe-34032dab3d06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus második hulláma miatt további intézkedéseket is bevezetnek. Arcmaszk nélkül már csak egyetlen spanyol tartományban szabad az utcára menni.","shortLead":"A koronavírus második hulláma miatt további intézkedéseket is bevezetnek. Arcmaszk nélkül már csak egyetlen spanyol...","id":"20200728_madrid_kotelezo_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3da5e569-0520-4c01-bffe-34032dab3d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddc7b90-cbd7-43e3-b34e-eecba624e7a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200728_madrid_kotelezo_maszk","timestamp":"2020. július. 28. 21:17","title":"Mindenhol kötelezővé tették a maszk viselését Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afea107a-f023-4b69-8331-a08d6b5be5f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Legyen másik” – írják a Népszabadság egykori szerkesztősége az indexeseknek.","shortLead":"„Legyen másik” – írják a Népszabadság egykori szerkesztősége az indexeseknek.","id":"20200727_Uzent_a_Nepszabadsag_az_Indexnek_A_szabadsagunk_megmentesehez_szukseg_van_ratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afea107a-f023-4b69-8331-a08d6b5be5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8a1b87-217a-4f5f-8e67-94812aeecb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Uzent_a_Nepszabadsag_az_Indexnek_A_szabadsagunk_megmentesehez_szukseg_van_ratok","timestamp":"2020. július. 27. 20:50","title":"Üzent a Népszabadság az Indexnek: A szabadságunk megmentéséhez szükség van rátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbddc65e-959f-483a-8ed5-9fdedcc120a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A turisták közül igazoltan csak hárman fertőződtek meg.","shortLead":"A turisták közül igazoltan csak hárman fertőződtek meg.","id":"20200729_ausztria_jarvany_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbddc65e-959f-483a-8ed5-9fdedcc120a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf1328a-e843-4682-a416-a4630a07e08d","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_ausztria_jarvany_turizmus","timestamp":"2020. július. 29. 11:22","title":"Vendéglátósok között kezdett tömegesen terjedni a koronavírus Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a negyedik unoka.","shortLead":"Ő a negyedik unoka.","id":"20200729_Megszuletett_Orban_elso_fiuunokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a68cde-e59b-4b3b-839f-85d9eb9dfeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Megszuletett_Orban_elso_fiuunokaja","timestamp":"2020. július. 29. 08:48","title":"Megszületett Orbán első fiúunokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban is.\r

","shortLead":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban...","id":"20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd95cac8-e9e7-495b-ad52-c8fa49036ac8","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","timestamp":"2020. július. 27. 18:31","title":"Ismét megszökött a brutális olasz medve, Pillangó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4247e774-0d04-473e-815e-6647108f9d7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két meteorraj is mostanában éri majd el a maximumát. A jelenséget Magyarországról is látni lehet.","shortLead":"Két meteorraj is mostanában éri majd el a maximumát. A jelenséget Magyarországról is látni lehet.","id":"20200728_meteorraj_meteor_hullocsillag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4247e774-0d04-473e-815e-6647108f9d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2585d6ec-5930-40bf-a6ac-08ae2862d17a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_meteorraj_meteor_hullocsillag","timestamp":"2020. július. 28. 20:10","title":"Figyelje az eget, két meteorraj is érkezik a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e763868b-6ca3-47db-8743-013edcfa7cec","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Óriási pusztítást végzett az árvíz Zala és Somogy megyében, többeket ki kellett költöztetni otthonából. Az egyik liszói képviselőnek is odaveszett mindene. A hvg.hu-nak elmesélte, hogyan mentették az embereket szombat éjjel, de kiderült az is, az egyik kisgyereke azóta nem tud elaludni a sokkhatástól. ","shortLead":"Óriási pusztítást végzett az árvíz Zala és Somogy megyében, többeket ki kellett költöztetni otthonából. Az egyik liszói...","id":"20200728_arviz_zala_somogy_liszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e763868b-6ca3-47db-8743-013edcfa7cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6345e691-569c-4fa8-b80e-102b3f8f78c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_arviz_zala_somogy_liszo","timestamp":"2020. július. 28. 19:22","title":"\"Hagyjuk a francba, meneküljünk!\" – Egy képviselő házát is elöntötte az árvíz Liszón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]