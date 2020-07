Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","shortLead":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","id":"20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900f6358-f0b7-4728-b007-7931e224c518","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","timestamp":"2020. július. 30. 11:49","title":"Fluor Tomi szerint nincs kire szavazni, sz*r az ellenzék és a kormány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0718f88-3faf-4864-970e-53c74bf90267","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítástechnikai eszközökön, így az egéren és billentyűzeten is megjelenhetnek különféle kórságok. Az AZIO újdonsága olyan bevonattal rendelkezik, amely nagyban csökkenti ennek az esélyét.","shortLead":"A számítástechnikai eszközökön, így az egéren és billentyűzeten is megjelenhetnek különféle kórságok. Az AZIO újdonsága...","id":"20200730_antibakterialis_billentyuzet_eger_azio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0718f88-3faf-4864-970e-53c74bf90267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df486b8-f1a5-4272-8ae7-f19804afd98d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_antibakterialis_billentyuzet_eger_azio","timestamp":"2020. július. 30. 08:33","title":"Irodába, otthonra: Ezen az újfajta billentyűzeten nem tapadnak meg a baktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83944c7c-c253-4de5-ac77-87f3e2e01736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A környezetvédelmi miniszter egyenesen ökológiai aberrációnak nevezte a megoldást, hogy lényegében hűtsék és fűtsék az utcákat. ","shortLead":"A környezetvédelmi miniszter egyenesen ökológiai aberrációnak nevezte a megoldást, hogy lényegében hűtsék és fűtsék...","id":"20200729_Felejtse_el_a_hutottfutott_teraszokat_ha_Franciaorszagban_jar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83944c7c-c253-4de5-ac77-87f3e2e01736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9352ad33-4be1-4dae-b80d-a0b69f75754c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200729_Felejtse_el_a_hutottfutott_teraszokat_ha_Franciaorszagban_jar","timestamp":"2020. július. 29. 12:45","title":"Elfelejtheti a hűtött-fűtött teraszokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee0302-d4c0-4acf-ae15-34947917027e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több szerkezet ki is lőtt a Forradalmi Gárda, hogy teszteljék, hogyan működnek.","shortLead":"Több szerkezet ki is lőtt a Forradalmi Gárda, hogy teszteljék, hogyan működnek.","id":"20200729_iran_ballisztikus_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3ee0302-d4c0-4acf-ae15-34947917027e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc73bcb-cf30-4efa-8cec-8c53dda4a9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_iran_ballisztikus_raketa","timestamp":"2020. július. 29. 21:52","title":"A föld alól indítható rakétákal kísérleteznek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d0a12f-52d0-4e64-b738-53d8ee0da979","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem verte nagy dobra, de visszakozott a kormány az iráni egyetemisták ügyében, akik a koronavírus-járvány első regisztrált fertőzöttjei voltak Magyarországon. Megszűnt az ellenük indult büntetőeljárás, de tartózkodási engedély is kell ahhoz, hogy Magyarországon tanuljanak tovább.","shortLead":"Nem verte nagy dobra, de visszakozott a kormány az iráni egyetemisták ügyében, akik a koronavírus-járvány első...","id":"202031__irani_diakok__kitoloncolas__jarvanyveszely__visszatancolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8d0a12f-52d0-4e64-b738-53d8ee0da979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075fb242-f1f3-41f0-96e7-80dcc0a348e0","keywords":null,"link":"/360/202031__irani_diakok__kitoloncolas__jarvanyveszely__visszatancolas","timestamp":"2020. július. 30. 11:00","title":"Már nincsenek kiutasítva, mégsem biztos, hogy maradhatnak az iráni diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jövőben a számítógépeibe is beépítené az Apple az arcazonosításra szolgáló FaceID-t.","shortLead":"A jelek szerint a jövőben a számítógépeibe is beépítené az Apple az arcazonosításra szolgáló FaceID-t.","id":"20200729_faceid_macos_big_sur_arcazonositas_biometrikus_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc81bf4d-6216-41ca-b0ab-4e64550c758b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_faceid_macos_big_sur_arcazonositas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2020. július. 29. 10:03","title":"Az iPhone-ok kedvelt FaceID arcfelismerése jöhet a MacBookokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közös golfügyletből papíron csak Mészáros jön ki jól, a miniszterelnök apja pedig pénzt bukik rajta. De úgy látszik, őt ez nem zavarja.","shortLead":"A közös golfügyletből papíron csak Mészáros jön ki jól, a miniszterelnök apja pedig pénzt bukik rajta. De úgy látszik...","id":"20200730_orban_gyozo_meszaros_lorinc_golfklub_alcsutdoboz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a6d3c-be47-4f0c-8d2b-1cc25e30f1ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_orban_gyozo_meszaros_lorinc_golfklub_alcsutdoboz","timestamp":"2020. július. 30. 09:06","title":"Orbán apja inkább benyeli a veszteséget, de nem nyerészkedik Mészároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget jelentene a vizsgált 31 európai ország számára, amennyiben az 5G-versenyt korlátozó intézkedéseket vezetnének be – áll az Oxford Economics elemzőcég Huawei számára készített új tanulmányában, melynek megállapításait a több országban szankciókkal sújtott kínai vállalat idézte csütörtöki budapesti sajtóeseményén.","shortLead":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget...","id":"20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c647afa-84b5-4b30-9b19-35c8e9218ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","timestamp":"2020. július. 30. 16:33","title":"A Huawei szerint Magyarországon is megéreznénk, ha kizárnák a vállalatot az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]