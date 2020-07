Média1: Már toborozzák az új stábot az Indexbe

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A boltok nem szabhatnak meg minimum limitet.","shortLead":"A boltok nem szabhatnak meg minimum limitet.","id":"20200725_Januartol_1_forintot_is_kifizethetunk_bankkartyaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e10966c-6311-4eab-a404-bbb8fe13b05f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Januartol_1_forintot_is_kifizethetunk_bankkartyaval","timestamp":"2020. július. 25. 09:04","title":"Januártól 1 forintot is kifizethetünk bankkártyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","shortLead":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","id":"20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a4179-a210-4f4c-ad31-ee0411dd43d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. július. 24. 10:09","title":"Három Disney-premier is csúszik a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák alkotmánybíróság szerint a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályozás részben alkotmányellenes.","shortLead":"Az osztrák alkotmánybíróság szerint a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályozás részben alkotmányellenes.","id":"20200723_koronavirus_Ausztria_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec67fe0-897e-4fa5-963b-7fbc5c45bd68","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_koronavirus_Ausztria_fertozes","timestamp":"2020. július. 23. 20:42","title":"Már több mint 20 ezer koronavírusos esetet regisztráltak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek bizonyult az elektronikus egészségügyi rendszer - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek...","id":"20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53517a-557a-4892-877a-872cfc097afc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","timestamp":"2020. július. 25. 15:19","title":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307","c_author":"Ká Zoli","category":"elet","description":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös beszélgetés felidézésével tiszteleg a romák helyzetének megváltoztatásáért, közvetlen közössége felemelkedéséért dolgozó, küzdő aktivista-polgármester emléke előtt.","shortLead":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös...","id":"20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47072228-daaa-448f-8fa7-70bc62531a42","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","timestamp":"2020. július. 24. 10:59","title":"„Nagyon nagy baj van” – Bogdán László emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb0456b-b562-4a8a-99d3-717b732814eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhány éve koncepcióautóban debütált utastérdíszítés mostanra megérett a piaci debütálásra.","shortLead":"A néhány éve koncepcióautóban debütált utastérdíszítés mostanra megérett a piaci debütálásra.","id":"20200724_tapinthato_luxus_3d_faberakassal_rukkolt_elo_a_bentley_flying_spur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb0456b-b562-4a8a-99d3-717b732814eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc57a8-84ea-4007-b0af-68b6a1b9fb34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_tapinthato_luxus_3d_faberakassal_rukkolt_elo_a_bentley_flying_spur","timestamp":"2020. július. 24. 09:21","title":"Tapintható luxus: 3D-s faberakással rukkolt elő a Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","shortLead":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","id":"20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fceae9-6af2-4271-b78c-e98910d15786","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","timestamp":"2020. július. 24. 08:20","title":"Csehországban újra kötelező lesz a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d2e7dd-689b-4241-8b05-dbd438dcf3ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Farmer Nick” már gyerekként vonzódott a növényekhez, felnőttként az IBM-et hagyta ott azért, hogy kuncsaftjait közelebb vigye a természethez. A saját otthonaikban.","shortLead":"„Farmer Nick” már gyerekként vonzódott a növényekhez, felnőttként az IBM-et hagyta ott azért, hogy kuncsaftjait...","id":"202030_felhokarcolok_balint_gazdaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72d2e7dd-689b-4241-8b05-dbd438dcf3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248b3d9e-6b55-402b-9ecc-d90c00f8d053","keywords":null,"link":"/360/202030_felhokarcolok_balint_gazdaja","timestamp":"2020. július. 24. 15:00","title":"Felhőkarcolók Bálint gazdája: New York-i dzsungeleket varázsol a növénycoach","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]