[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint egy 54 éves ápoló megerőszakolta kórházának betegét Sátoraljaújhelyen.","shortLead":"A vád szerint egy 54 éves ápoló megerőszakolta kórházának betegét Sátoraljaújhelyen.","id":"20200729_sarotaljaujhely_nemi_eroszak_apolo_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8d56c4-5752-4b54-a98b-fea642f2f615","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_sarotaljaujhely_nemi_eroszak_apolo_rendorseg","timestamp":"2020. július. 29. 20:22","title":"A nemi erőszakkal vádolt ápoló szerint közös megegyezéssel történt a szex","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e44242-3e4e-46ff-b7b2-717a579f0a67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megnyugodhatnak, akik alumíniumtartalmú izzadásgátlót használnak.","shortLead":"Megnyugodhatnak, akik alumíniumtartalmú izzadásgátlót használnak.","id":"202031_aluminium_aboron_kiizzadtak_amegoldast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58e44242-3e4e-46ff-b7b2-717a579f0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac6846f-10ac-4fc0-a168-bbdcba6d3731","keywords":null,"link":"/360/202031_aluminium_aboron_kiizzadtak_amegoldast","timestamp":"2020. július. 31. 12:30","title":"Megvan az eredmény: főleg marketing az alumíniummentes dezodor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg pincesor épült volna a területen, erről ígéret is született. De a telket májusban értékesítették.","shortLead":"Eredetileg pincesor épült volna a területen, erről ígéret is született. De a telket májusban értékesítették.","id":"20200730_hartai_bela_badacsonytomaj_alpolgarmester_pincesor_telek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3110bed7-08e8-4057-b40f-bf314ee737db","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_hartai_bela_badacsonytomaj_alpolgarmester_pincesor_telek","timestamp":"2020. július. 30. 12:01","title":"Saját zsebre adott el egy telket a badacsonyi alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután a koronavírus-járvány szinte teljes egészében megbénította a gazdaságot.","shortLead":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután...","id":"20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d8cdc6-3564-465b-a11c-37c71e2e5066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 30. 14:36","title":"A sok halálesetet megúszta Németország, de a gazdaságot kivégezte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elviekben semmi nem akadályozza, hogy a Perseverance nevű szerkezet csütörtökön elinduljon a Mars felé.","shortLead":"Elviekben semmi nem akadályozza, hogy a Perseverance nevű szerkezet csütörtökön elinduljon a Mars felé.","id":"20200730_nasa_marsjaro_kiloves_inditas_perseverance_marskutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bc9f21-7994-4f13-8a27-9c28334d8241","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_nasa_marsjaro_kiloves_inditas_perseverance_marskutatas","timestamp":"2020. július. 30. 13:03","title":"Hamarosan indul a NASA Mars-járója, egy kis helikoptert is elvisz a bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint annyi ideig kellene elhalasztani a választást, amíg az emberek nem tudnak megfelelően és biztonságosan voksolni. A halasztáshoz kétpárti megállapodásra lenne szükség, ennek az esélye jelenleg elhanyagolható. ","shortLead":"Donald Trump szerint annyi ideig kellene elhalasztani a választást, amíg az emberek nem tudnak megfelelően és...","id":"20200730_Trump_elhalasztana_az_amerikai_elnokvalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624360be-de6e-4231-bcd1-2c9a27a719bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_Trump_elhalasztana_az_amerikai_elnokvalasztast","timestamp":"2020. július. 30. 15:19","title":"Trump elhalasztaná az amerikai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is megjelenhetnek. De hogyan lehet \"túlélni\" ezt a nehéz időszakot, hogyan tudjuk elkerülni, hogy ez az időszak a párkapcsolatunkban gondot okozzon?","shortLead":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is...","id":"remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548f9dc3-8d5b-49e7-b00e-b64ed3301fcb","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","timestamp":"2020. július. 31. 07:30","title":"Nem kell búcsúzni az együttléttől, ha jön a menopauza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"d3a0681d-c82a-4a47-98e9-79e328d61f0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc éve csupa jót mondott Orbán a kóláról, amikor először kötöttek stratégia megállapodást.","shortLead":"Nyolc éve csupa jót mondott Orbán a kóláról, amikor először kötöttek stratégia megállapodást.","id":"20200731_Ujra_strategiai_megallapodast_kotne_a_kormany_a_CocaColaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3a0681d-c82a-4a47-98e9-79e328d61f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341d15d7-02d8-49c2-bc6e-b013cc75c56b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200731_Ujra_strategiai_megallapodast_kotne_a_kormany_a_CocaColaval","timestamp":"2020. július. 31. 05:28","title":"Újra stratégiai megállapodást kötne a kormány a Coca-Colával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]