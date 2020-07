Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság határozata alapján indult felülvizsgálati eljárás a lúgos támadásként ismert ügyben.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság határozata alapján indult felülvizsgálati eljárás a lúgos támadásként ismert ügyben.","id":"20200730_lugos_orvos_kuria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930935ce-9bf2-4e46-8d81-0770fed0a148","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_lugos_orvos_kuria","timestamp":"2020. július. 30. 12:35","title":"A lúgos orvos ügye: a Kúria szerint nem sérült a védelem joga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Most kevésbé bíznak meg az oroszok Putyin elnökben, mint korábban.","shortLead":"Most kevésbé bíznak meg az oroszok Putyin elnökben, mint korábban.","id":"20200729_bizalmi_index_oroszorszag_vlagyimir_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d1711-0005-4b66-80aa-13bd014e9c01","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_bizalmi_index_oroszorszag_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. július. 29. 21:01","title":"Putyin bizalmi indexe 23 százalékra esett a két évvel korábbi 60-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája elfogultságot jelentett be. A szegedi képviselőn kívül még hét gyanúsított letartóztatásáról hoznak határozatot.","shortLead":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája...","id":"20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b2d121-12fd-4f34-ad23-dfd74d1126c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","timestamp":"2020. július. 30. 09:03","title":"Kecskeméten döntenek az áfacsalással gyanúsított szegedi képviselő letartóztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","shortLead":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","id":"20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d5fbcc-f6a1-4e41-ad51-cbf06b522f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 29. 16:29","title":"Az Index szétrobbantott szerkesztősége öt nyelven terjeszti, mi történt velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt, az értékesítés minden egyes kategóriában jelentősen erősödött.","shortLead":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt...","id":"20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043bbe3d-5a02-4874-b27d-1f9762b71bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","timestamp":"2020. július. 31. 00:48","title":"Az Apple-ről röviden: jól megy – bővebben: nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsivel több mint egy éve működik az intézet, de már most többletforrást kaptak, elsősorban a most használt helyiségeik átalakítására.","shortLead":"Kicsivel több mint egy éve működik az intézet, de már most többletforrást kaptak, elsősorban a most használt...","id":"20200731_700_milliot_ad_a_kormany_a_Magyarsagkutato_Intezetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9341fc76-a61a-405f-bb82-d1786f287e62","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_700_milliot_ad_a_kormany_a_Magyarsagkutato_Intezetnek","timestamp":"2020. július. 31. 05:54","title":"700 milliót ad a kormány a Magyarságkutató Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b17f566-707b-4cf3-8541-17d2cee762b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány miatt a kétszázszorosára nőtt az egyszer használatos maszkok iránti igény. Képzeljük csak el, mi lenne, ha nem mind műanyagból készülnének. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a kétszázszorosára nőtt az egyszer használatos maszkok iránti igény. Képzeljük csak el, mi...","id":"20200729_bananrost_maszk_kornyezetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b17f566-707b-4cf3-8541-17d2cee762b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1040e18-7583-4ec1-96bf-a41ea40fd782","keywords":null,"link":"/zhvg/20200729_bananrost_maszk_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. július. 29. 15:01","title":"Banánrostból készült maszkokkal harcolnak a műanyagszennyezés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Buddy áprilistól kezdett nagyon rosszul lenni, de nem biztos, hogy a koronavírus végzett vele.","shortLead":"Buddy áprilistól kezdett nagyon rosszul lenni, de nem biztos, hogy a koronavírus végzett vele.","id":"20200731_koronavirus_kutya_nemetjuhasz_buddy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cdfe8cf-8cce-46d0-b169-c68113f96734","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_koronavirus_kutya_nemetjuhasz_buddy","timestamp":"2020. július. 31. 12:12","title":"Elpusztult az első koronavírussal fertőzött kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]