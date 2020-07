Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent elkövet a Facebook, hogy sikerre vigye az Instagram egy hamarosan megjelenő funkcióját, és ezzel borsot törjön az elképesztően sikeres TikTok orra alá.","shortLead":"Mindent elkövet a Facebook, hogy sikerre vigye az Instagram egy hamarosan megjelenő funkcióját, és ezzel borsot törjön...","id":"20200730_facebook_instagram_reels_tiktok_influenszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60c412e-d8f8-4682-9b17-61c659059b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_facebook_instagram_reels_tiktok_influenszerek","timestamp":"2020. július. 30. 09:33","title":"A Facebook állítólag pénzt ajánl a tiktokos influenszereknek, hogy inkább nekik gyártson videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c7b94f-d222-455a-8c45-5f137da28aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan az iPad számára fejlesztett Photoshop már eddig is sok funkciót kölcsönzött az „igazi” változattól, most újabb kedvelt jellemzőkkel bővült a tabletes verzió.","shortLead":"Ugyan az iPad számára fejlesztett Photoshop már eddig is sok funkciót kölcsönzött az „igazi” változattól, most újabb...","id":"20200731_ipades_photoshop_refine_edge_brush_ketujjas_forgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c7b94f-d222-455a-8c45-5f137da28aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209def1d-0f1f-4201-92f2-ce0068fe40fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_ipades_photoshop_refine_edge_brush_ketujjas_forgatas","timestamp":"2020. július. 31. 14:03","title":"Új funkciók érkeztek a Photoshopba iPaden, lassan olyan lesz, mint az asztali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság határozata alapján indult felülvizsgálati eljárás a lúgos támadásként ismert ügyben.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság határozata alapján indult felülvizsgálati eljárás a lúgos támadásként ismert ügyben.","id":"20200730_lugos_orvos_kuria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930935ce-9bf2-4e46-8d81-0770fed0a148","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_lugos_orvos_kuria","timestamp":"2020. július. 30. 12:35","title":"A lúgos orvos ügye: a Kúria szerint nem sérült a védelem joga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8c18-79ac-431b-8e27-cc3e328c10b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője a Válasz Online-nak nyilatkozva arról beszélt, szerinte fontos kérdés, hogy Bodolai László 2018-ban miért adta el az Indamediának azt a céget, amely a független működés záloga volt. Dudás Gergely szerint egy normális országban tömeges felmondáshoz vezet, ha a tartalmat alapvetően érintő átalakítási tervekkel szemben fellépő szerkesztőség vezetőjét kirúgják.","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője a Válasz Online-nak nyilatkozva arról beszélt, szerinte fontos kérdés, hogy Bodolai László...","id":"20200730_Dudas_Gergely_volt_Indexfoszerkeszto_Legyen_tiszta_nem_a_szerkesztoseg_robbantotta_ki_ezt_a_helyzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8c18-79ac-431b-8e27-cc3e328c10b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5bc6ef-4bda-4961-a315-eb68c4253705","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Dudas_Gergely_volt_Indexfoszerkeszto_Legyen_tiszta_nem_a_szerkesztoseg_robbantotta_ki_ezt_a_helyzetet","timestamp":"2020. július. 30. 15:25","title":"Dudás Gergely volt Index-főszerkesztő: Legyen tiszta, nem a szerkesztőség robbantotta ki ezt a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906fb1e1-ee5b-4d4c-838d-1eb7154efb35","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vasúti fuvarozással is foglalkozó Horváth László milliárdosnak most a leendő záhonyi logisztikai központot kell sínre tennie.","shortLead":"A vasúti fuvarozással is foglalkozó Horváth László milliárdosnak most a leendő záhonyi logisztikai központot kell sínre...","id":"202031_sinohungary_industrial_development_varga_mihaly_foldije","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=906fb1e1-ee5b-4d4c-838d-1eb7154efb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edc2f94-6191-4fe0-8793-ee023f371bec","keywords":null,"link":"/360/202031_sinohungary_industrial_development_varga_mihaly_foldije","timestamp":"2020. július. 30. 12:00","title":"Varga Mihály földije újra állami milliárdokkal kitömött üzletben találta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bb2043-dd16-48b3-bb7d-f65e9205d529","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt még nem tudni pontosan, mikortól, de úgy tűnik, a cél az, hogy eltűnjenek a kormánykerekek az autókból.","shortLead":"Azt még nem tudni pontosan, mikortól, de úgy tűnik, a cél az, hogy eltűnjenek a kormánykerekek az autókból.","id":"20200730_A_BMW_szabadalmaztatta_botkormanyat_az_onvezeto_autoihoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84bb2043-dd16-48b3-bb7d-f65e9205d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113ef96f-ae52-40c0-9212-095fa2b681b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_A_BMW_szabadalmaztatta_botkormanyat_az_onvezeto_autoihoz","timestamp":"2020. július. 30. 15:18","title":"A BMW szabadalmaztatta botkormányát az önvezető autóihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bc7ad5-0c2b-41c9-90ce-de6eda1976f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha azt mondjuk: gallionfigura, akkor valószínűleg elsőre keveseknek ugrik be, miről van szó. Nem is csoda, hiszen ma már nem szokása a tengerészeknek szellemek jóindulatára hagyatkozni a hosszabb utakon.","shortLead":"Ha azt mondjuk: gallionfigura, akkor valószínűleg elsőre keveseknek ugrik be, miről van szó. Nem is csoda, hiszen ma...","id":"202031_jo_orruk_van_hozza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89bc7ad5-0c2b-41c9-90ce-de6eda1976f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10641c52-e3c9-4bd7-ad19-3cbdbe4f4fc3","keywords":null,"link":"/360/202031_jo_orruk_van_hozza","timestamp":"2020. július. 31. 14:00","title":"Tudja, mik azok a faszobrok a régi hajók orrán? Ilyet ma már csak egy cég csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148be3bf-c84d-4224-8bba-feceb3db5916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akiknek túl gyengék az alapmodellek, és túl erősek az AMG-kivitelek. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akiknek túl gyengék az alapmodellek, és túl erősek az AMG-kivitelek. ","id":"20200730_csaladi_sportauto_a_brabus_kezelesbe_vette_a_7_uleses_mercedes_glbt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=148be3bf-c84d-4224-8bba-feceb3db5916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d48747-cdaf-4644-8b05-be74c8001e4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_csaladi_sportauto_a_brabus_kezelesbe_vette_a_7_uleses_mercedes_glbt","timestamp":"2020. július. 30. 11:21","title":"Családi sportautó: a Brabus kezelésbe vette a hétüléses Mercedes GLB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]