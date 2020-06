Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU 27 országában készítettek felmérést az alapjogok tiszteletben tartásáról.","shortLead":"Az EU 27 országában készítettek felmérést az alapjogok tiszteletben tartásáról.","id":"20200625_emberi_jogok_alapjog_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df79aa2-1f32-44bc-af68-c05be1a4d839","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_emberi_jogok_alapjog_eu","timestamp":"2020. június. 25. 09:05","title":"A magyarok szerint a legkevésbé fontosak az emberi jogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói. A weboldalak látogatottságában viszont zavart okozhat az Apple szigora.","shortLead":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói...","id":"20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c3ad76-74c5-4da2-9892-42c8f8219eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","timestamp":"2020. június. 24. 13:03","title":"Blokkolni fogja a Google Analytics kódját az Apple, papíron eltűnhetnek a safaris látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69692117-5cc6-48e4-b1b5-05086799de70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drukkerek egy csoportja kibérelt egy kisrepülőt, hogy üzenjen a rasszizmus ellen kiálló klubnak.","shortLead":"Drukkerek egy csoportja kibérelt egy kisrepülőt, hogy üzenjen a rasszizmus ellen kiálló klubnak.","id":"20200623_burnley_manchester_city_white_lives_matter_premier_league","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69692117-5cc6-48e4-b1b5-05086799de70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65196711-0057-483e-b780-29a4290a3c58","keywords":null,"link":"/elet/20200623_burnley_manchester_city_white_lives_matter_premier_league","timestamp":"2020. június. 23. 12:58","title":"Repülőgép vontatta molinóval okoztak botrányt a Burnley meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7ce401-48d5-4ce4-9f65-6f28af8cb14c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lenne drága a barack, ha nem fagyna el a fele. Márpedig ebben az évben is ez tizedeli a termést, a beruházást pedig nehezen tudják kigazdálkodni a kistermelők.","shortLead":"Nem lenne drága a barack, ha nem fagyna el a fele. Márpedig ebben az évben is ez tizedeli a termést, a beruházást pedig...","id":"20200624_idojaras_gyumolcstermeles_gyumolcsar_oszibarack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ce401-48d5-4ce4-9f65-6f28af8cb14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dd0704-a47a-4f85-a309-80f52fbd2afc","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_idojaras_gyumolcstermeles_gyumolcsar_oszibarack","timestamp":"2020. június. 24. 15:00","title":"Túl sokba kerülne, hogy olcsóbb legyen a magyar gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amire más közműszolgáltatónak kétmillió forint is elég volt, arra közel 15 millió kellett az akkor még Mitnyan György által vezetett FŐTÁV-nak.","shortLead":"Amire más közműszolgáltatónak kétmillió forint is elég volt, arra közel 15 millió kellett az akkor még Mitnyan György...","id":"20200624_tularazott_kozvelemenykutatas_tutto_mitnyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef99f70-db9b-4151-babc-d132e3a704c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_tularazott_kozvelemenykutatas_tutto_mitnyan","timestamp":"2020. június. 24. 11:58","title":"Nyolcszorosan túlárazott közvélemény-kutatás miatt indul vizsgálat a Főtávnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország, Brazília és Katar állampolgárait sem látná még szívesen az Európai Unió.","shortLead":"Oroszország, Brazília és Katar állampolgárait sem látná még szívesen az Európai Unió.","id":"20200624_eu_harmadik_orszag_beutazas_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a386950d-7122-4f40-a267-6f3452a299a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_eu_harmadik_orszag_beutazas_korlatozas","timestamp":"2020. június. 24. 15:37","title":"Lezárná a határokat az amerikai utasok előtt Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb209ae-ec3c-45bf-bbd8-23971df6c27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július elején tartották volna a felvonulást, amit a járvány miatt kellett elhalasztani.","shortLead":"Július elején tartották volna a felvonulást, amit a járvány miatt kellett elhalasztani.","id":"20200623_Megtarthatjak_a_Pride_felvonulast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb209ae-ec3c-45bf-bbd8-23971df6c27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e594aefd-3a18-4117-8d95-f0fe8b9f8586","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Megtarthatjak_a_Pride_felvonulast","timestamp":"2020. június. 23. 12:11","title":"Megtarthatják a Pride-ot augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos, illetve többnyire virtuális beszélgetéseikből írt esszéregényt, amely 1977 után most ismét megjelent.","shortLead":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos...","id":"202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5e7e59-27c3-4fb3-993f-fe06a5fcaca7","keywords":null,"link":"/360/202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","timestamp":"2020. június. 23. 17:00","title":"„A valóságot csak a fikción keresztül lehet igazán megközelíteni” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]