Exkluzív interjút adott Dull Szabolcs az RTL Klub Híradójának, kirúgása után először szólalt meg.

A leváltásához és a szerkesztőség szétrobbanásához egy olyan átalakítási terv vezetett, aminek értelmében kiszervezték volna a rovatokat az Indexnél különböző cégekhez. Ezt követően állította át a szerkesztőség a függetlenségüket jelző barométert. Erről Dull az RTL-nek azt mondta, hogy világosan látszott, ha kiszervezik a rovatokat, azok megszűnnek indexesek lenni, ez pedig az Index végét is jelentette volna.

Bodolai László és Gerényi Gábor (előbbi az Index.hu Zrt. elnöke, aki egyúttal a lapot tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány kuratóriumának elnöke, utóbbit tanácsadónak kérték fel, és ő az Ungár Péter-féle Azonnali.hu társtulajdonosa, korábban a Mandiner ügyvezetője is volt, az Index egykori társalapítója is) a terv nyilvánosságra kerülése után azt mondta, az lekerült a napirendről, de Dull most azt mondta, nem kaptak megnyugtató választ a kérdéseikre, egy idő után pedig Bodolai mindenkivel titoktartási nyilatkozatot íratott alá.

Amikor Dullt kirúgták, azt mondta, megpróbálták megvenni a hallgatását. Erről most csak annyit mondott, fizetése sokszorosát kínálták neki, de összeget nem mondott.

Az interjúban Bodolai korábbi vádjaira reagálva azt mondta, hogy soha nem adott ki üzleti titkokat.

Ebben a kivégzésben nem én vagyok a hóhér. Áldozat vagyok, akit lefejeztek – mondta.

Az Indexre nehezedő esetleges kormányzati nyomásra vonatkozóan azt mondta, hogy az indexes átalakítási terven túl cikkeket nem vetettek le, témákba nem szóltak bele, de a szerkesztőség átalakítására volt nyomásgyakorlás, érkeztek olyan hatások, hogy valakit ki kellene rúgni. Hogy kinek a részéről érkezett ez, azt Dull nem mondta el, helyette azt mondta, Bodolai oldja fel titoktartását.

A kérdésre, hogy lesz-e új Index, alapítanak-e újságot a felmondott indexesek, Dull csak annyit mondott, azt nem lehet egyik napról a másikra megtenni.

Az Index.hu-val kapcsolatban korábban megírtuk, hogy több munkatársnak hétfőn tárgyalták a felmondását, úgy tudjuk, 20-22 embert mentettek fel azonnali hatállyal a munkavégzés alól. Az Index csaknem teljes szerkesztősége pénteken mondott fel, a távozók listája folyamatosan bővült, péntek estére 87-en jelezték távozásukat, hétfőre viszont egy név eltűnt a listáról.

Bodolai múlt hét végén arról beszélt, meglepte, hogy ilyen hirtelen és ennyi ember mondott fel, azonban szerinte lehetetlent kért tőle a szerkesztőség azzal, hogy helyezze vissza Dull Szabolcs kirúgott főszerkesztőt. Szombaton kiszivárgott egy zárt csoportban közzétett Facebook-posztja, amelyben lényegében azzal vádolta Dullt, hogy ellenzéki politikusokkal összejátszva szétrobbantotta az Indexet. A posztban azzal érvelt, Dull üzleti titkokat szivárogtatott ki a konkurenciának, amiért Németországban szíjon viszik el a rendőrök, ő viszont csak kirakta az igazgatóságból júniusban. Erre Dull a hétfői RTL-es híradásban azt mondta, hogy nem is érti, miről beszélt Bodolai.

Kiderült az is, hogy kik írják most az Indexet. Ugyanis a szerkesztőség egy közleményt jelentetett meg hétfőn, amiben arról írnak, hogy „az Index.hu tartalmát a következő napokban/hetekben még a távozó szerkesztőség készíti. Ennek egyszerű oka van: a munkaviszonyunk megszüntetése egy jogszabályok által szabályozott folyamat. Bár a felmondásukat benyújtó munkatársaink többsége kérte, hogy a munkáltató mentesítse őket a munkavégzés alól, a szerkesztőségi dolgozók jelentős részénél várhatóan nem járulnak hozzá ehhez. Ezt azt jelenti, hogy a szerkesztőség egy részének a felmondási idő alatt még dolgoznia kell, így a lapunkban a legfontosabb aktuális hírek továbbra is megjelennek.”

Dull nem sokkal az RTL-es híradó adásba kerülése előtt a közösségi oldalán üzent: