Hétfőn szóltak Joób Mártonnak, hogy a hét második felében elvihetik, ezért szegedi politikusoktól is próbált segítséget kérni – írja az Átlátszó az ügyre rálátó forrására hivatkozva, aki azt nem árulta el, hogy ki értesítette a szegedi önkormányzat képviselőjét. A több százmillió forintos áfacsalással gyanúsított Joóbot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette őrizetbe kedden, csütörtökön pedig több munkatársával együtt letartóztatták. A lap szerint egy nappal korábban, július 28-án a családi házát is zár alá vették.

A cikkben idézték az ügyészség közleményét, amely szerint Joób és hét társa 250 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A vádhatóság azt írta: „a megalapozott gyanú szerint a szórólapterjesztéssel foglalkozó – a bűnszervezet tetején álló szegedi székhelyű – gazdasági társaság a 2013 és 2017 vége közötti időszakban valós gazdasági esemény nélküli számlákat fogadott be fiktív számlák kiállítására létrejött cégektől. A számlázási lánc tetején álló cég a szórólapterjesztést négy megye területén folytatta, jellemzően be nem jelentett alkalmazottakkal. (...) A bűncselekményt megvalósító tevékenység leplezése végett a fiktív számlákat kiegyenlítették, de a számlakibocsátásért járó jutalékok levonása után a fennmaradó összeget visszajuttatták a szegedi cég vezetőjéhez.”

Azt is megjegyezték, hogy „a nyomozás során gyanú merült fel arra is, hogy a bűnszervezet tetején álló cég vezetőjének másik, építőipari tevékenységgel foglalkozó cége is fogadott be fiktív számlákat, mintegy 3 millió forint adótartammal.”

Az Átlátszó Joób Mártonnak az önkormányzat honlapján elérhető vagyonbevallására hivatkozva azt írta: a képviselőnek két cége van, az egyik a Műsorkalauz Kft., a másik a Sálem Kft.. Mindkettőben felesége is részes, a vállalkozások székhelye a 11 gyerekes családfő szegedi háza. A lap szerint a cégeken keresztül juthatott el a NAV a politikushoz.

Azt is írta az Átlátszó, hogy több jobb- és baloldali politikussal is beszéltek az ügyről, akik mind azt mondták, hogy Joóbot jó embernek ismerték, aki a családjáért élt. Senki sem fogalmazott meg komolyabb bírálatot. A lap egyik informátora arra utalt, hogy az ügyben fideszes is érintett lehet.