[{"available":true,"c_guid":"a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás rejlik, ami végigkísérte azt a folyamatot, ahogyan az USA 13-ból 50 állam alkotta unió lett.","shortLead":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás...","id":"202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d480fb49-a6c8-4231-8da5-14bd4b97a14d","keywords":null,"link":"/360/202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","timestamp":"2020. július. 31. 19:45","title":"Washington szeretne szövetségi állam lenni, de nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08aa6f8-15be-4a00-9149-b16f76db6d82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megsérült, egyedül nem tudott volna lejönni.","shortLead":"Megsérült, egyedül nem tudott volna lejönni.","id":"20200801_Tuzoltoknak_kellett_lehozni_egy_bajba_kerult_kirandult_Dobogokorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08aa6f8-15be-4a00-9149-b16f76db6d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a77cc-1f53-447d-8710-7e9de7a02786","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Tuzoltoknak_kellett_lehozni_egy_bajba_kerult_kirandult_Dobogokorol","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:05","title":"Tűzoltóknak kellett lehozni egy bajba került kirándulót Dobogókőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka nélkül. Afrikában egyre többen térnek vissza a vadászathoz, és emiatt még nagyobb veszélybe kerülnek a földrészen élő állatok.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka...","id":"20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baf73a3-dd7b-48c1-ab23-a27e1f980a4b","keywords":null,"link":"/elet/20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:52","title":"A koronavírus-járvány egyik következményeként újra terjed az orvvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200801_Naponta_tobb_szaz_uj_fertozott_van_a_nyugatbalkani_orszagokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bd2a46-82c9-49d4-bb32-f567af34f721","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Naponta_tobb_szaz_uj_fertozott_van_a_nyugatbalkani_orszagokban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:45","title":"Naponta több száz új fertőzött van a nyugat-balkáni országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89726ef3-5996-45ba-8be9-b290fa8bc907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Berlin egyik külvárosának lakói hetekig nem értették, hová tűnnek a papucsaik.","shortLead":"Berlin egyik külvárosának lakói hetekig nem értették, hová tűnnek a papucsaik.","id":"20200801_Tobb_mint_szaz_cipot_nyult_le_egy_roka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89726ef3-5996-45ba-8be9-b290fa8bc907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dd4293-07e7-4f81-9651-fafad6a206eb","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Tobb_mint_szaz_cipot_nyult_le_egy_roka","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:35","title":"Több mint száz cipőt nyúlt le egy róka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf120992-27ee-4b96-8c44-3645b2ca2902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook amerikai felhasználói már az előadók hivatalos videoklipjeit is megnézhetik a közösségi oldalon. Máshol egyelőre várni kell a funkció bevezetésére.","shortLead":"A Facebook amerikai felhasználói már az előadók hivatalos videoklipjeit is megnézhetik a közösségi oldalon. Máshol...","id":"20200731_facebook_videoklip_zenei_video_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf120992-27ee-4b96-8c44-3645b2ca2902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e010163-ad8d-46c9-a44d-f9b792d0c823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_facebook_videoklip_zenei_video_premier","timestamp":"2020. július. 31. 20:03","title":"Megjöttek a videoklipek a Facebookra, de nem mindenki nézheti meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e6f535-7466-4ac7-87fa-a533494f2642","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"David Duke, a Ku Klux Klan egykori vezetője hosszú ideig terjeszthette a rasszista nézeteit a közösségi oldalon.","shortLead":"David Duke, a Ku Klux Klan egykori vezetője hosszú ideig terjeszthette a rasszista nézeteit a közösségi oldalon.","id":"20200801_Tizenegy_ev_utan_betiltotta_a_Twitter_az_egyik_leghiresebb_gyulolkodot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e6f535-7466-4ac7-87fa-a533494f2642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62636982-844c-4f4c-9c16-d8ce4891ef28","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Tizenegy_ev_utan_betiltotta_a_Twitter_az_egyik_leghiresebb_gyulolkodot","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:15","title":"Tizenegy év után betiltotta a Twitter az egyik leghíresebb gyűlölködőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szürke autó felöklelt egy bandatagot, később pedig áthajtott egy másikon.","shortLead":"Egy szürke autó felöklelt egy bandatagot, később pedig áthajtott egy másikon.","id":"20200731_Sokkolo_video_Erdi_vendetta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8ac131-7c35-402c-9cf5-a81131a5af22","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Sokkolo_video_Erdi_vendetta","timestamp":"2020. július. 31. 17:08","title":"Sokkoló videó került elő az érdi tömegverekedésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]