","id":"20200731_bolt_etkezde_lejart_elelmiszer_ellenorzes_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20c8320-1758-4cec-a4df-9a19cd579743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15808411-b47f-482c-beed-b73e9b813f4d","keywords":null,"link":"/kkv/20200731_bolt_etkezde_lejart_elelmiszer_ellenorzes_birsag","timestamp":"2020. július. 31. 17:04","title":"Több száz kilónyi veszélyes élelmiszert találtak egy fővárosi boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735eeee7-c681-4606-905c-cf846b10fe33","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírusos Sergio Pérez helyére kellett beugrania az utolsó pillanatban.","shortLead":"A koronavírusos Sergio Pérez helyére kellett beugrania az utolsó pillanatban.","id":"20200801_Elkepeszto_24_oraja_volt_Nico_Hulkenbergnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735eeee7-c681-4606-905c-cf846b10fe33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0422a1-a8ba-405b-a605-1f8e4401f270","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Elkepeszto_24_oraja_volt_Nico_Hulkenbergnek","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:05","title":"Elképesztő 24 órája volt Nico Hülkenbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi önkormányzati képviselőt és társait több százmillió forintos áfacsalással gyanúsítják.","shortLead":"A szegedi önkormányzati képviselőt és társait több százmillió forintos áfacsalással gyanúsítják.","id":"20200731_joob_marton_szeged_letartoztatas_nav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1833a677-2fc4-4017-a087-6f9756a07ec3","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_joob_marton_szeged_letartoztatas_nav","timestamp":"2020. július. 31. 20:47","title":"Joób Márton házát is zár alá vette a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is több mint háromszor annyi új fertőzést diagnosztizálnak naponta, mint ahányat gyógyultnak nyilvánítanak. 