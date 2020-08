Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három ember megsérült a balesetben.","shortLead":"Három ember megsérült a balesetben.","id":"20200803_Karambol_Robert_Karoly_korut_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0610830-3ebb-4e92-ac0a-ccafcda9d7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Karambol_Robert_Karoly_korut_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:23","title":"Négyes karambol a Róbert Károly körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balassa Balázs szerint egyes folyamatokat településvezetőként sem tudnak megállítani, a közvélemény figyelmét azonban szeretnék ráirányítani a veszélyekre.","shortLead":"Balassa Balázs szerint egyes folyamatokat településvezetőként sem tudnak megállítani, a közvélemény figyelmét azonban...","id":"20200802_Szigliget_Polgarmester_Vallalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e873b1-6c21-43bf-8cf3-a1338815d18a","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Szigliget_Polgarmester_Vallalkozo","timestamp":"2020. augusztus. 02. 17:51","title":"Lemondott szigligeti polgármester: Bizonyos vállalkozókkal szemben védtelenek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67b7d90-0065-4a58-a110-d60d939d2bd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint érdekes okosórát mutatott be a kínai Nubia. A futurisztikus eszközt igazán csábító árcédulával kínálják az ázsiai piacokon.","shortLead":"Több mint érdekes okosórát mutatott be a kínai Nubia. A futurisztikus eszközt igazán csábító árcédulával kínálják...","id":"20200803_nubia_watch_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67b7d90-0065-4a58-a110-d60d939d2bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed8fbbc-4ce7-43d2-9fc1-724de92dd150","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_nubia_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:03","title":"Olyan ez az okosóra, mintha a jövőből jött volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5432b8-45a7-4b2d-84c4-7ed8aa073a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor látogatásakor pedig ez hangzott el. Most azt állítják, ők az összkapacitásra gondoltak.","shortLead":"Orbán Viktor látogatásakor pedig ez hangzott el. Most azt állítják, ők az összkapacitásra gondoltak.","id":"20200802_buntetes_vegrehajtas_bvop_hadhazy_akos_maszkgyartas_arcmaszk_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d5432b8-45a7-4b2d-84c4-7ed8aa073a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a203a1c4-c8fc-4b74-a886-c35bd521785f","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_buntetes_vegrehajtas_bvop_hadhazy_akos_maszkgyartas_arcmaszk_orban_viktor","timestamp":"2020. augusztus. 02. 10:45","title":"Büntetés-végrehajtás: A Kínából érkezett maszkvarró mégse gyárt havi 2,8 millió arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9bf25-8019-4cd5-bdbf-217c798294c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:03","title":"Ez történt: a tudósok megfejtették a Stonehenge egyik rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9308620-7b18-4d22-97da-b4d8b28c51ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperritka Pullman Landauletből az egykori afrikai elnöknek három is parkolt a garázsában. ","shortLead":"A szuperritka Pullman Landauletből az egykori afrikai elnöknek három is parkolt a garázsában. ","id":"20200803_elado_a_togoi_diktator_hatalmas_regi_mercedese_pullman_landaulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9308620-7b18-4d22-97da-b4d8b28c51ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e74ed-7142-46a6-9112-b3380bcc0048","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_elado_a_togoi_diktator_hatalmas_regi_mercedese_pullman_landaulet","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:41","title":"Eladó a togói diktátor hatalmas régi Mercedese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Kaposvári Egyetem színházi tanszékének egykori vezetője felidézte, mi történt azokban a napokban, amikor a színészképző felett átvette az irányítást Vidnyánszky Attila. Csáki Judit úgy tippeli, hogy a kaposvári esethez hasonló forgatókönyv mentén fogják „leszalámizni” a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, melynek kuratóriumi elnöke lett a napokban Vidnyánszky. ","shortLead":"A Kaposvári Egyetem színházi tanszékének egykori vezetője felidézte, mi történt azokban a napokban, amikor...","id":"20200803_Nyugtatas_lesz_es_beetetes__Csaki_Judit_Vidnyanszky_hatalomatvetelerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56524fa1-e3d6-42c6-bfb4-2d369eb5121c","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_Nyugtatas_lesz_es_beetetes__Csaki_Judit_Vidnyanszky_hatalomatvetelerol","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:00","title":"„Nyugtatás lesz és beetetés” – Csáki Judit Vidnyánszky hatalomátvételéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b946d4-8319-489f-9996-2df0d8bb7b2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Terrastorm kiválóan alkalmas mentőként nehéz terepre is.","shortLead":"A Terrastorm kiválóan alkalmas mentőként nehéz terepre is.","id":"20200803_Torsus_Terrastorm_kisbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b946d4-8319-489f-9996-2df0d8bb7b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00feedd-87dd-4b4f-bf13-c62254e9e52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Torsus_Terrastorm_kisbusz","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:04","title":"Derékig érő vízen is átmehet ez a kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]