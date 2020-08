Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bd9a689-659c-4679-8053-9b605540b54b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas robbanást akadályoztak meg a tűzoltók Budapesten. ","shortLead":"Hatalmas robbanást akadályoztak meg a tűzoltók Budapesten. ","id":"20200810_Kigyulladt_pirotechnikai_eszkozok_raktar_Csepel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd9a689-659c-4679-8053-9b605540b54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cd46de-3906-4bf8-b2af-0960c0b97adf","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Kigyulladt_pirotechnikai_eszkozok_raktar_Csepel","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:16","title":"Kigyulladt egy pirotechnikai eszközökkel teli raktár Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki nem szerzett vagyon Misa mackó népszerűségéből.","shortLead":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki...","id":"202032_misa_macko_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b94624-53e9-401b-a2b7-5d222afd6779","keywords":null,"link":"/360/202032_misa_macko_atyja","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:10","title":"Misa mackó, az első igazi olimpiai kabalafigura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c1a8fa-4dd9-4939-a7fa-5f618b9c9352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napja dolgozik a robbanás sújtotta Bejrútban egy magyar orvoscsoport. Nagyon kell sietniük a munkával, hogy a tüntetések ne veszélyeztessék őket. ","shortLead":"Két napja dolgozik a robbanás sújtotta Bejrútban egy magyar orvoscsoport. Nagyon kell sietniük a munkával...","id":"20200809_Magyar_orvoscsapat_Bejrutban_Akarhova_megyunk_halmokban_all_az_uvegszilank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67c1a8fa-4dd9-4939-a7fa-5f618b9c9352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6358b28-9b4c-4003-a216-80c0ca0162b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Magyar_orvoscsapat_Bejrutban_Akarhova_megyunk_halmokban_all_az_uvegszilank","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:07","title":"Magyar orvoscsapat Bejrútban: \"Akárhová megyünk, halmokban áll az üvegszilánk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135b4347-3b4e-4ef7-989f-e183ba7f48ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában: negyedik egymást követő napon döntötte meg az új betegek száma a korábbi rekordot. A mutató a legfrissebb adatok szerint megközelítette a másfél ezret, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig velük együtt már csaknem elérte a 80 ezret.","shortLead":"Egyre gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában: negyedik egymást követő napon döntötte meg az új...","id":"20200808_Koronavirus_ujabb_rekordok_doltek_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=135b4347-3b4e-4ef7-989f-e183ba7f48ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23cdaed-97ce-4edd-a8a2-2d5bf3a37c57","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Koronavirus_ujabb_rekordok_doltek_Ukrajnaban","timestamp":"2020. augusztus. 08. 14:28","title":"Koronavírus: újabb rekordok dőltek Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tombol a koronavírus-járvány az USA-ban: lényegében minden 66. amerikaira jut egy fertőzött és már 160 ezer áldozatot szedett a járvány.","shortLead":"Tombol a koronavírus-járvány az USA-ban: lényegében minden 66. amerikaira jut egy fertőzött és már 160 ezer áldozatot...","id":"20200809_Mar_tobb_mint_otmillio_fertozott_van_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1531aebe-aaba-4e73-b776-8c7752655d21","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Mar_tobb_mint_otmillio_fertozott_van_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:24","title":"Már több mint ötmillió fertőzött van az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01cf2aa-893f-47e9-915c-9567e16c1f27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja mutatta be a Samsung az új eszközeit, és meg is jelentek róluk a termékismertető videók.","shortLead":"Néhány napja mutatta be a Samsung az új eszközeit, és meg is jelentek róluk a termékismertető videók.","id":"20200810_samsung_galaxy_note20_zfold2_buds_watch3_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01cf2aa-893f-47e9-915c-9567e16c1f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fd7bfb-49b2-4307-b908-2a55f6080656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_samsung_galaxy_note20_zfold2_buds_watch3_video","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:03","title":"Itt vannak a Samsung hivatalos videói az újdonságokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem ezren haltak meg.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem...","id":"20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49df0bca-18ff-4749-945a-ca3356b2622a","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:36","title":"Brazíliában meghaladta a hárommilliót a fertőzöttek és a százezret az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","shortLead":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","id":"20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616df271-87c8-4406-9b71-c492c58b2090","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:12","title":"Már csak ez hiányzott 2020-ra: kezdődik a parlagfűszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]