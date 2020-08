Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","shortLead":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","id":"20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34cdc23-5edb-445c-bd20-9f11a8d21a52","keywords":null,"link":"/sport/20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:27","title":"Európa-liga: Az Internazionale után a Manchester United is bejutott az elődöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c81e6d-1d04-435b-9900-88536557e9c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könyvet írni szédületes életkaland. Az élmény fokozható, ha a szöveg egyben terápia is egy családi dráma feldolgozására, amely mindent örökre felborít, de el is rendez. ","shortLead":"Könyvet írni szédületes életkaland. Az élmény fokozható, ha a szöveg egyben terápia is egy családi dráma...","id":"202032_film__boldogsagtol_bolondsagig_titkok_es_igazsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c81e6d-1d04-435b-9900-88536557e9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18079e0-c5bf-46e6-841b-395dbb6075b7","keywords":null,"link":"/360/202032_film__boldogsagtol_bolondsagig_titkok_es_igazsagok","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:00","title":"A Titkok és igazságokból kiderül, hogy egy megbolondult férfi is lehet az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d5d374-7d9a-457a-8b63-89d4d0a40a73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszámot beírva tudnak egymásnak üzenni az autósok.","shortLead":"A rendszámot beírva tudnak egymásnak üzenni az autósok.","id":"20200812_Uj_magyar_autos_app_szol_hogy_felkapcsolva_marad_a_kocsi_lampaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d5d374-7d9a-457a-8b63-89d4d0a40a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bcd5d5-e265-419a-89fb-01f2645ea983","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_Uj_magyar_autos_app_szol_hogy_felkapcsolva_marad_a_kocsi_lampaja","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:05","title":"Új magyar app segíti a figyelmetlen és feledékeny autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A programot a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) gondozza. Egy, az iparágra szakosodott álláskereső oldalt is létrehoztak.","shortLead":"A programot a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) gondozza. Egy, az iparágra szakosodott...","id":"20200812_gyorssegely_kommunikacios_munka_allas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85967e8-0892-4875-80bc-ade1f41fd30c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_gyorssegely_kommunikacios_munka_allas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:50","title":"Fejenként 150 ezer forintos gyorssegélyt kaphatnak az állás nélkül maradt kommunikációs szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a83699-7020-499b-8f86-f3bb86b9f778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb az igény az utazás nélküli utazásra, hol máshol, mint Japánban.","shortLead":"Egyre nagyobb az igény az utazás nélküli utazásra, hol máshol, mint Japánban.","id":"20200812_Van_olyan_turizmus_amit_kimondottan_porget_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45a83699-7020-499b-8f86-f3bb86b9f778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b834fca-b4a5-4ab1-8296-fe5f934d48a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Van_olyan_turizmus_amit_kimondottan_porget_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:43","title":"Egy japán cég kitalálta, hogyan pörgetheti a \"turizmust\" koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elődjénél rövidebb és könnyebb japán kisautó úgy fogyaszt kevesebbet a korábbiaknál, hogy közben az ereje megnőtt és vezetési élmény fronton is az előnyére változott. ","shortLead":"Az elődjénél rövidebb és könnyebb japán kisautó úgy fogyaszt kevesebbet a korábbiaknál, hogy közben az ereje megnőtt és...","id":"20200811_uj_hibrid_toyota_yaris_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce730f4-977d-4752-8915-5ead5083cf90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_uj_hibrid_toyota_yaris_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:00","title":"Alig fogyaszt valamit: kipróbáltuk az új hibrid Toyota Yarist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nagyon szeretné, ha AR-szemüvegével a klasszikus zöld háttér effektus is használható lenne. A viselője ezzel úgy láthatná a vele szemben állókat, mintha egész máshol lennének. Érdekes hatást kelthetne ez például egy otthoni baráti beszélgetésen.","shortLead":"Az Apple nagyon szeretné, ha AR-szemüvegével a klasszikus zöld háttér effektus is használható lenne. A viselője ezzel...","id":"20200811_apple_glass_szemuveg_zold_hatter_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91dada6-d532-4954-a8be-0eb68c248254","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_apple_glass_szemuveg_zold_hatter_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:03","title":"Klasszikus filmtrükköt is tudni fog az Apple különleges szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik azt akarja, hogy minden körzetben egy ellenzéki jelölt induljon.","shortLead":"A Jobbik azt akarja, hogy minden körzetben egy ellenzéki jelölt induljon.","id":"20200811_Jobbik_orszagos_elnoksege_jakab_peter_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cdd6b1-6974-44af-ad77-0aa5f2019b9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Jobbik_orszagos_elnoksege_jakab_peter_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:25","title":"Előválasztást és közös miniszterelnök-jelöltet szeretne a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]