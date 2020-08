A szerda délelőtti kontaktuskutatások eredményeként 43-ra nőtt a fertőzöttek száma Pápán – mondta a hvg.hu-nak Áldozó Tamás polgármester. A dunántúli városról körülbelül egy hete derült ki, hogy járványgóccá vált: Müller Cecília tiszti főorvos a múlt csütörtökön beszélt erről. A településen augusztus 3-án jelentették be az első fertőzéseket a tavaszi járványhelyzet után, a betegek száma azóta folyamatosan nő.

Az első két fertőzött az egyik helyi szociális intézmény dolgozója és hozzátartozója volt, majd beteg lett többek között az egyik idősotthon lakója, akinek szobatársa kórházba is került (azt egyelőre nem tudni, hogy ő is vírusos lett-e), a város ennek nyomán látogatási kijárási és felvételi tilalmat rendelt el a helyi idősotthonokban, és különböző korlátozásokat a többi szociális intézményben is. A hétvégén ekkor derült ki az is, hogy több háziorvos karanténba került, mert kontaktusba kerültek fertőzöttekkel.

Hétfőn már be kellett zárni egy óvodát és egy bölcsődét is, mert az előbbiben találtak egy fertőzött gyereket, utóbbiban pedig egy dolgozónál mutatták ki a vírust. A két intézmény valamennyi érintett dolgozóját és az oda járó gyerekeket is karanténba helyezték, és elrendelték az épületek fertőtlenítését. Az intézkedés az óvodában 20 gyereket és legalább 9 dolgozót, a bölcsődében 60 kisgyermeket és 21 dolgozót érint. Azóta korlátozásokat vezettek be helyi fociklubnál is, Áldozó Tamás szerint azonban az újabb fertőzöttek többsége már korábban karanténba került, és a jelenlegi helyzet nem teszi szükségessé, hogy további hasonló intézkedéseket hozzanak az önkormányzati intézményekben.

Az eddigi fertőzöttek közül többen vannak kórházban, de állapotuk stabil. Két embert például csak óvatosságból vittek be, mert korukból fakadóan nagyobb a kockázata a fertőzésnek – mondta a polgármester a hvg.hu-nak.

Vallási felekezettől jöhetett a kórokozó

A városban szerda dél körül 171 ember volt karanténban, de Áldozó Tamás jelezte, hogy ez a szám viszonylag gyorsan változik: újabb emberek esetében rendelik el, illetve időközben van, akinek le is jár.

A polgármester szerint nem minden karanténintézkedés köthető az önkormányzati intézetekben talált fertőzöttekhez, többször külföldről érkezők esetében rendeltek el ilyet, például a városban működő nemzetközi légibázis személyzeténél. A járványgóc kialakulása azonban nem ide, hanem egy másik jól körülhatárolható körhöz, mint fogalmazott, “egy karizmatikus vallási felekezet” helyi közösségéhez köthető.

Ezt azonban tagadta az érintett felekezet, legalábbis a Hit Gyülekezete orvosi szolgálatának vezetője, Németh Zoltán lelkész-orvos arról beszélt a Hit Rádió augusztus 6-i adásában, hogy bár helyi közösségük 60 tagja közül akkorra már 11-ről kimutatták, hogy elkapták a vírust, miután részt vettek a felekezet két júliusi gyűlésén, a többi pápait szerinte nem ők fertőzték meg.

Azóta közel egy hét eltelt, de azt egyelőre nem tudni, hogy a közösségnek hány további tagja kapta el a vírust. Megkeresésünkre a Hit Gyülekezete lelkészi hivatalának titkársága szerdán azt írta, hogy az ügyben a helyi járványügyi hatóságokkal együttműködve indult vizsgálatok továbbra is folyamatban vannak, aminek eredményeiről még nem tudnak beszámolni.

Nem tartották be a protokollt, de a háziorvosok sem gyanakodtak

A lelkész-orvos a jelzett interjúban arról is beszélt, hogy a gyülekezetnél már korábban kidolgoztak egy protokollt a fertőzések elkerülésére, amit folyamatosan frissítenek is, de Pápán ezt nem tartották be a közösség azon tagjai, akik feltehetően behurcolták a vírust. Ez a protokoll azt írta elő, hogy ha gyanús tüneteket észlelnének magukon vagy közeli hozzátartozójukon, két hétig ne menjenek el az eseményekre. Az érintettek előzőleg ugyan felkeresték tüneteikkel a háziorvosaikat, de ott nem merült fel, hogy ezeket az új koronavírus okozhatja. (Pápán azóta több háziorvos is karanténba került.)

Németh Zoltán szerint ez a példa is azt mutatja, hogy a háziorvosoknak is gondolniuk kell arra, hogy az új koronavírussal állhatnak szemben, és fontos tanulságnak nevezte, hogy egy ilyen gyűlés tünetmentesen is katalizátor tud lenni a vírus terjedésében.

A lelkész-orvos beszélt a fertőzöttek tüneteiről is: 1-2 napos múló hőemelkedéstől, köhögésen, torokfájáson, szaglási és ízérzékelési zavarokon át a súlyosabb tüdőgyulladásig terjedtek. A kórházba kerültek közül például egy 20-30 év közötti nő tüdőgyulladást kapott, gyógyszeres kezelés segítségével már jobban volt. “Ne dőljön hátra senki, a fiataloknál sem biztos, hogy az enyhe tünetek jelentkeznek” – mondta az orvos.

Az gyülekezeti orvos szerint a kontaktuskutatás során Budapestig is elértek, ahol nem okozott újabb gócot a kórokozó, de a fejlemények miatt szükséges volt a múlt héten felfüggeszteni országosan a közös istentiszteleteket. Erről a múlt csütörtökön azt mondta, hogy két hétig biztos nem indítják újra őket, a Hit Gyülekezete lelkészi hivatalának titkársága pedig azt jelezte a hvg.hu-nak szerdán, hogy a vizsgálatok lezárultáig szünetelnek a személyes részvétellel zajló istentiszteletek. “A vizsgálat kiterjed annak megállapítására is, hogy az egyház által kiadott járványügyi protokollt megsértette-e valaki. A további intézkedések és a személyi felelősség kérdése – ha van ilyen – értelemszerűen a vizsgálat lezárulta után merülhet csak fel” – írták még.

