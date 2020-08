Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cec96548-e1f3-4ddf-9136-6a1b9ac944b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisfiú félrenyelte az anyatejet és kis híján megfulladt Dunavecsén.","shortLead":"Egy kisfiú félrenyelte az anyatejet és kis híján megfulladt Dunavecsén.","id":"20200811_csecsemo_dunavecse_felrenyeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec96548-e1f3-4ddf-9136-6a1b9ac944b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf1dd08-223a-4171-8f87-229bee7a6ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_csecsemo_dunavecse_felrenyeles","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:47","title":"A mentők diszpécsere segített egy fuldokló csecsemőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft elárulta, mikortól vásárolható meg a gyártó legújabb konzolja, az Xbox Series X. Már nem kell sokat várni rá.","shortLead":"A Microsoft elárulta, mikortól vásárolható meg a gyártó legújabb konzolja, az Xbox Series X. Már nem kell sokat várni...","id":"20200812_microsoft_xbox_series_x_megjelenes_november_jatekkonzol_halo_infinite","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1136aaa-d90a-4032-9c0b-d99880b0661c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_xbox_series_x_megjelenes_november_jatekkonzol_halo_infinite","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:03","title":"Novembertől kapható a vadonatúj Xbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5b63e3-e68e-4acf-a356-4ea51eb06a9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak az autósok vannak mindig célkeresztben.","shortLead":"Nem csak az autósok vannak mindig célkeresztben.","id":"20200812_Most_a_biciklis_szabalytalansagokrol_csinalt_videot_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a5b63e3-e68e-4acf-a356-4ea51eb06a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a928b24-b2bc-44cb-8afd-a893d72f875d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_Most_a_biciklis_szabalytalansagokrol_csinalt_videot_a_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:40","title":"Most a biciklis szabálytalanságokról csinált videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","shortLead":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","id":"20200811_minszk_belsat_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b66a782-efbe-4819-99ca-58c48ab1d40e","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_minszk_belsat_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:09","title":"A minszki rendőrség őrizetbe vette az ellenzéki Belsat TV hat munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d0ea40-9022-4a42-8b8f-8b685a2c008e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átadta az utasforgalomnak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője az új utasmóló második részét. Az új épületrész már június 23-án elkészült, eddig a használatba vételi engedély kiadására vártak.","shortLead":"Átadta az utasforgalomnak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője az új utasmóló második részét...","id":"20200812_Atadtak_a_ferihegyi_kontenervarost_potlo_molo_masodik_felet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91d0ea40-9022-4a42-8b8f-8b685a2c008e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bfc358-9fb8-4c64-b992-2aa0a7f4022b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Atadtak_a_ferihegyi_kontenervarost_potlo_molo_masodik_felet","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:59","title":"Közel 12 milliárdos fejlesztést adtak át Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef18a34-5ecf-44fe-926d-9c7876363982","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak néhány száz darab készül a 4 literes motorral szerelt divatterepjáróból.","shortLead":"Már csak néhány száz darab készül a 4 literes motorral szerelt divatterepjáróból.","id":"20200813_bucsuzik_a_vw_touareg_421_loeros_v8as_dizelmotorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef18a34-5ecf-44fe-926d-9c7876363982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7eee580-d61e-4f86-bc3b-122e5798512f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_bucsuzik_a_vw_touareg_421_loeros_v8as_dizelmotorja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:41","title":"Búcsúzik a VW Touareg 421 lóerős V8-as dízelmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud fizetni. A tárgyalásokat nehezíti, hogy most nemcsak országoknak vagy az IMF-nek tartoznak, hanem sok magánhitelezőnek is. ","shortLead":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud...","id":"202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa0df6-7635-4136-9d5c-65e2fea93a41","keywords":null,"link":"/360/202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:00","title":"Az utóbbi száz év legsúlyosabb adósságválsága fenyeget a fejlődő világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","shortLead":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","id":"20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d2ffa7-d163-47ee-b16c-debdc0a020d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","timestamp":"2020. augusztus. 12. 22:06","title":"Az utolsó egyedek sejtjeiből támasztanának fel egy kihalt orrszarvú fajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]