Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Panda Security szerint 20 olyan ország is van a világban, ahol feltűnően sok kibertámadás történik. A rangsorban szereplők némelyikével magyar cégek is kapcsolatban állnak.","shortLead":"A Panda Security szerint 20 olyan ország is van a világban, ahol feltűnően sok kibertámadás történik. A rangsorban...","id":"20200813_kibertamadas_kibervedelem_hackerek_panda_security","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73119cd1-d5c2-497b-a0e1-ae9bffbca535","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_kibertamadas_kibervedelem_hackerek_panda_security","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:03","title":"Listába szedték az országokat, ahol a legtöbb kibertámadás történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","shortLead":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","id":"20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ceb014-2793-4a8e-9b17-5e57c11fff23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:02","title":"250 fős létszámbővítés lesz az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f74ae51-f81e-4642-bf82-94947e9b0c51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bajáki Edét vélhetően azért vették őrizetbe, mert az egyik cégnél nem teljesítették a 7 milliárdos állami támogatásért cserébe vállaltakat. ","shortLead":"Bajáki Edét vélhetően azért vették őrizetbe, mert az egyik cégnél nem teljesítették a 7 milliárdos állami támogatásért...","id":"20200813_letartoztatas_NAV_milliardos_allami_tamogatas_bajaki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f74ae51-f81e-4642-bf82-94947e9b0c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a07129-1ffb-4949-a8e7-e1e4799e20dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_letartoztatas_NAV_milliardos_allami_tamogatas_bajaki","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:52","title":"Őrizetbe vette a NAV egy milliárdos állami támogatást szerző cégcsoport vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5a7fcd-0a05-4d0d-9bef-cb16112ccf96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig csupán a Földön megfigyelt ásványt azonosítottak a kutatók az olasz polihisztor, Giuseppe Piazzi által 1801-ben felfedezett törpebolygón.","shortLead":"Egy eddig csupán a Földön megfigyelt ásványt azonosítottak a kutatók az olasz polihisztor, Giuseppe Piazzi által...","id":"20200814_ceres_torpebolygo_asvany_hidrohalit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f5a7fcd-0a05-4d0d-9bef-cb16112ccf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0526b4f3-f681-49e9-a012-ad0440ec08ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_ceres_torpebolygo_asvany_hidrohalit","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:03","title":"Nem várt anyagra bukkantak kutatók a Ceres törpebolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc54a560-8770-4a65-bbf8-7a0bfd180563","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem túlzás kijelenteni, hogy a megszokott konzervatív német luxusautós hagyományoktól igen messze áll a legújabb Mercedes S-osztály kabintere. ","shortLead":"Nem túlzás kijelenteni, hogy a megszokott konzervatív német luxusautós hagyományoktól igen messze áll a legújabb...","id":"20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc54a560-8770-4a65-bbf8-7a0bfd180563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e924b3bc-32b1-4d32-ba39-edd10850b79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:23","title":"Übermodern lesz az új Mercedes S-osztály utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tízmilliárdnyi közpénzzel kitömött felcsúti csapat a szezon kezdetére inkább Brazíliából vagy Portugáliából igazolt focistákat.","shortLead":"A tízmilliárdnyi közpénzzel kitömött felcsúti csapat a szezon kezdetére inkább Brazíliából vagy Portugáliából igazolt...","id":"20200814_puskas_akademia_felcsut_meszaros_lorinc_nbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88be48b9-0109-4227-97c0-517174c9c751","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_puskas_akademia_felcsut_meszaros_lorinc_nbi","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:47","title":"Egyetlen játékos sem került idén az utánpótlásból a felcsúti fociakadémia felnőttcsapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank jogosulatlan pénzgyűjtés miatt szabott ki bírságot a férfira, megtiltotta a tevékenység folytatását, és 500 millió forint befektetői pénzt zárolt. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank jogosulatlan pénzgyűjtés miatt szabott ki bírságot a férfira, megtiltotta a tevékenység...","id":"20200813_mnb_birsag_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458f4df7-d08e-413e-85d6-b486578363fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_mnb_birsag_buntetes","timestamp":"2020. augusztus. 13. 13:54","title":"275 millió forintra bírságolt az MNB egy U. Attila nevű férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt, hogy valami készül, a tisztújító közgyűlés előtt lemondások is jelezhetik. Ám a fejleményekbe ezúttal a kisbefektetőknek is lehet beleszólásuk.","shortLead":"Azt, hogy valami készül, a tisztújító közgyűlés előtt lemondások is jelezhetik. Ám a fejleményekbe ezúttal...","id":"202033_hatalomatvetel_a_cigben_megalkusznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4813d0d-4935-46b2-a2bb-0693714b6b2f","keywords":null,"link":"/360/202033_hatalomatvetel_a_cigben_megalkusznak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:40","title":"Mészáros Lőrinc tőzsdei cége átveheti a hatalmat a CIG Pannónia Biztosítónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]