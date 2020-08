Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e20f36f7-94f6-42ff-bc81-7c3de1356aff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Reggel 6-ra mindenki kint lesz, ígérte a fehérorosz belügyminiszter-helyettes.","shortLead":"Reggel 6-ra mindenki kint lesz, ígérte a fehérorosz belügyminiszter-helyettes.","id":"20200814_feheroroszorszag_tuntetok_borton_lukasenka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20f36f7-94f6-42ff-bc81-7c3de1356aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716c86d8-43b5-41b6-ab0b-0372841e1bef","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_feheroroszorszag_tuntetok_borton_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:18","title":"Szabadon engedik a bebörtönzött fehérorosz tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10713045-2439-4317-ae9c-e998b045fccb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy főtt kukorica miatt lopták el egy turista táskáját.","shortLead":"Egy főtt kukorica miatt lopták el egy turista táskáját.","id":"20200814_Taskatolvaj_medveket_fuleltek_le_a_Szent_Annatonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10713045-2439-4317-ae9c-e998b045fccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4454d0-12b0-4ed2-90c3-d8feef01e390","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Taskatolvaj_medveket_fuleltek_le_a_Szent_Annatonal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:04","title":"Táskatolvaj medvéket füleltek le a Szent Anna-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők a Függetlenség térre vonultak, miután közölték a választás hivatalos végeredményét.","shortLead":"A tüntetők a Függetlenség térre vonultak, miután közölték a választás hivatalos végeredményét.","id":"20200814_minszk_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f5393d-c422-4da9-afbd-ff08c6e01339","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_minszk_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:58","title":"Több ezren tüntetnek a fehérorosz kormány székházánál Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba, de akár havi néhányezer forinttal is. Az aranybefektetés így már mindenki számára lehetőség. De hogyan lehetünk aranybefektetők? Milyen az online aranykereskedelem? És milyen félelmekkel kell leszámolnunk, mielőtt belevágunk? Juhász Gergellyel, a Conclude vezérigazgatójával beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba...","id":"concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4a00fd-647e-4474-b3b9-9c68b9390f30","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:30","title":"Így lett az aranybefektetés mindenkié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."},{"available":true,"c_guid":"e5af7b84-f1c0-4f97-ab96-880a7339f357","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik beszállító két iPhone-modellt is érintő hibát vett észre, azonban úgy tűnik, emiatt nem lesz késlekedés az idei modellek bejelentésénél.","shortLead":"Az egyik beszállító két iPhone-modellt is érintő hibát vett észre, azonban úgy tűnik, emiatt nem lesz késlekedés...","id":"20200813_apple_iphone_12_minosegellenorzes_hiba_kamera_parasodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5af7b84-f1c0-4f97-ab96-880a7339f357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435e6074-af62-4f13-8eef-c1e1bc19fb8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_apple_iphone_12_minosegellenorzes_hiba_kamera_parasodas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:03","title":"Gond van a gyárban az új iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd33653d-f568-4cc7-ad3d-7d2a880ec7d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Huba, a Móric vagy a Wulan nevet kaphatja a fővárosi állatkert nemrég született orangutánbébije. Már csak meg kell szavazni, melyik legyen.","shortLead":"A Huba, a Móric vagy a Wulan nevet kaphatja a fővárosi állatkert nemrég született orangutánbébije. Már csak meg kell...","id":"20200814_szavazas_allatkert_orangutan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd33653d-f568-4cc7-ad3d-7d2a880ec7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ca730e-2a48-48d2-9194-18ba06cd634d","keywords":null,"link":"/elet/20200814_szavazas_allatkert_orangutan","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:13","title":"Online szavazáson dől el, milyen nevet kapjon a budapesti orangután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta volna őt kizáratni.","shortLead":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta...","id":"20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada8c1b7-22f5-4c74-a767-cd091c46f8c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 21:12","title":"Simonka bejelentette, vallomást tesz a fideszes politikusról, aki kizáratná őt a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök közleményben szólított fel mindenkit a tüntetések befejezésére és még mindig arról beszél, hogy külföldről szervezik a tüntetéseket.","shortLead":"A fehérorosz elnök közleményben szólított fel mindenkit a tüntetések befejezésére és még mindig arról beszél...","id":"20200814_Lukasenka_tuntetes_minszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a2c7ca-c701-4ef9-b2ce-33e283982d6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_Lukasenka_tuntetes_minszk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:17","title":"Lukasenka a tüntetőknek: Ne merészkedjetek most az utcákra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]