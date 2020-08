Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Háromszáz ember jelentkezését várják az élőlánchoz. ","shortLead":"Háromszáz ember jelentkezését várják az élőlánchoz. ","id":"20200817_Koltozik_a_debreceni_szinhaz_kozonseg_elolanc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d442e959-3c42-4536-a154-770c1744c4cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Koltozik_a_debreceni_szinhaz_kozonseg_elolanc","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:54","title":"Költözik a debreceni színház, a közönség segítségét kérik a pakoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6d7349-8d6b-4456-8df1-5c4aea0bbcc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány sok mindent felülírt, a Katona József Színház évadkönyvében pedig benne van a helyzettel kapcsolatos minden tehetetlenség, és az ebből adódó kreativitás is.","shortLead":"A járvány sok mindent felülírt, a Katona József Színház évadkönyvében pedig benne van a helyzettel kapcsolatos minden...","id":"20200817_Mate_Gabort_igy_meg_nem_latta_a_gardrobjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6d7349-8d6b-4456-8df1-5c4aea0bbcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8a953-1156-4fa3-b613-67b276da45d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Mate_Gabort_igy_meg_nem_latta_a_gardrobjaban","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:51","title":"Máté Gábort így még nem látta a gardróbjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9251afb4-1904-410c-9583-86fd2ef8e377","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2017-es adatok szerint az Európai Unión belül nálunk halnak meg a 75 év alatti korosztályból a legtöbben olyan betegségekben, amelyek egyébként megelőzhetők vagy gyógyíthatók lettek volna, ha időben kezelik azokat. ","shortLead":"2017-es adatok szerint az Európai Unión belül nálunk halnak meg a 75 év alatti korosztályból a legtöbben olyan...","id":"20200816_Magyarorszag_halalos_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9251afb4-1904-410c-9583-86fd2ef8e377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8339bc2-4e33-469b-ba6f-acaf8ac01f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Magyarorszag_halalos_betegseg","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:10","title":"Magyarországon haltak meg a legtöbben olyan betegségben, amit meg lehetett volna előzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","shortLead":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","id":"20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923e529b-9e04-45bc-93d5-c9731e22c38a","keywords":null,"link":"/elet/20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:57","title":"És még ez is! Elmarad az idei pucér kerékpáros felvonulás Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a megbetegedés a kisebbségi népcsoportok körében.","shortLead":"Egyre több a megbetegedés a kisebbségi népcsoportok körében.","id":"20200817_50_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_USAban_egy_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c964cb-3bdc-4434-94d6-d39fbdf2b2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_50_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_USAban_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:14","title":"50 ezer új fertőzöttet regisztráltak az USA-ban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sok esetben a járványügyi óvintézkedésekre is fittyet hányva nyaralnak az emberek a Balatonnál. Az ottani települések rég láttak ekkora érdeklődést a tó iránt. Kérdés: az idei tapasztalatok alapján lesz-e jövőre is turistaroham a Balatonnál. ","shortLead":"Sok esetben a járványügyi óvintézkedésekre is fittyet hányva nyaralnak az emberek a Balatonnál. Az ottani települések...","id":"20200816_Annyian_vannak_a_Balatonnal_hogy_van_aki_autoban_az_utszelen_ejszakazik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faba28b-4d69-48f0-a532-2f0356bf0003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Annyian_vannak_a_Balatonnal_hogy_van_aki_autoban_az_utszelen_ejszakazik","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:00","title":"Fülke: Annyian vannak a Balatonnál, hogy van, aki autóban, az útszélén éjszakázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2518f4e9-6ddd-4ab2-b29b-c562a9945a5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Igazolódott a mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában.","shortLead":"Igazolódott a mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában.","id":"202033_margitszigeti_szinhaz_salamonidontes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2518f4e9-6ddd-4ab2-b29b-c562a9945a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d39262-6774-4fe4-9cf7-c2a4d6d55b47","keywords":null,"link":"/360/202033_margitszigeti_szinhaz_salamonidontes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:00","title":"Salamoni döntéssel lehet működőképes Budapest két szabadtéri színpada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól nemcsak a Huawei újabb telefonjaira nem kerülhet fel a megszokott, Google-szolgáltatásokkal teletűzdelt rendszer, hanem a már a felhasználóknál lévő készülékek sem kaphatnak több Android-frissítést.","shortLead":"Mostantól nemcsak a Huawei újabb telefonjaira nem kerülhet fel a megszokott, Google-szolgáltatásokkal teletűzdelt...","id":"20200817_huawei_telefonok_nincs_tobb_frissites_lejart_licensz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc95658-180e-4af0-bcae-736ddc42e971","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_huawei_telefonok_nincs_tobb_frissites_lejart_licensz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:33","title":"Ha Huawei telefonja van, ez érinti: vége a frissítéseknek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]