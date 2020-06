Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden már csak 122 új koronavírusost találtak Olaszországban. Március elején volt ilyen utoljára.","shortLead":"Kedden már csak 122 új koronavírusost találtak Olaszországban. Március elején volt ilyen utoljára.","id":"20200623_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e68a7b8-6658-43ad-9f35-bc60f6aa2af8","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 21:01","title":"A járvány kezdete óta nem látott szintre süllyedt az új fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","shortLead":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","id":"20200623_foldrenges_mexiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d09df5-361c-4de8-9952-43024a4bc3a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_foldrenges_mexiko","timestamp":"2020. június. 23. 20:18","title":"Nagyon erős földrengés volt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselője szerint a józsefvárosi közétkeztetést végző cég megbukott egy élelmiszerbiztonsági ellenőrzésen és több ezer iskolás, óvodás és szociális ellátott étkeztetése és egészségbiztonsága veszélybe került. Az önkormányzat szerint olcsóbb és jobb lett a közétkeztetés a kerületben, a menzás cégnél pedig nem volt probléma az élelmiszerek fogyaszthatósági idejével.","shortLead":"A Fidesz képviselője szerint a józsefvárosi közétkeztetést végző cég megbukott egy élelmiszerbiztonsági ellenőrzésen és...","id":"20200623_menzabotrany_jozsefvaros_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406adccd-4313-4441-a468-f0af41aad736","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_menzabotrany_jozsefvaros_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 23. 19:27","title":"A Fidesz szerint menzabotrány van Józsefvárosban, az önkormányzat álpanaszosokról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a4d632-2f28-47df-be03-b7fb9d945e3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszter szerint \"a legkisebbek kezét sem engedik el\".","shortLead":"A miniszter szerint \"a legkisebbek kezét sem engedik el\".","id":"20200624_agrartarca_program_nyar_allattenyesztes_kerteszet_palyazat_gazdak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a4d632-2f28-47df-be03-b7fb9d945e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcc9657-e648-42c0-91a7-0293f68223df","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_agrartarca_program_nyar_allattenyesztes_kerteszet_palyazat_gazdak","timestamp":"2020. június. 24. 07:29","title":"100 milliárdos programmal indítja a nyarat az agrártárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szent Adalbert-díjat adományozzák az országos tiszti főorvosnak.","shortLead":"A Szent Adalbert-díjat adományozzák az országos tiszti főorvosnak.","id":"20200623_muller_cecilia_szent_adalbert_dij_kesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7369ec-f121-4374-91f7-c63205e8104b","keywords":null,"link":"/elet/20200623_muller_cecilia_szent_adalbert_dij_kesz","timestamp":"2020. június. 23. 13:47","title":"Díjat kap Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"A személyi kölcsönök teljes hiteldíjára (THM) és ezáltal természetesen a kamatára is hatással lehet a jegybank keddi kamatvágása, a THM-maximum értéke ugyanis az alapkamathoz van kötve. Ez azonban csak júliustól lesz érzékelhető, így sokan csalódhatnak, akik már most olcsóbban vennének fel személyi hitelt. De érdemes emiatt kivárni?","shortLead":"A személyi kölcsönök teljes hiteldíjára (THM) és ezáltal természetesen a kamatára is hatással lehet a jegybank keddi...","id":"20200624_Egyelore_nem_erdemes_olcsobb_hitelre_szamitani_a_kamatvagas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422323e5-c36d-4799-9760-03fe63d5c747","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_Egyelore_nem_erdemes_olcsobb_hitelre_szamitani_a_kamatvagas_miatt","timestamp":"2020. június. 24. 12:45","title":"Egyelőre nem érdemes olcsóbb hitelre számítani a kamatvágás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","shortLead":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","id":"20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1cade-f784-4518-9bf3-03bd48710c29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","timestamp":"2020. június. 24. 11:03","title":"A telefonba teszik a jogosítványt Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4657606-bd50-41df-a378-0d9c711ff959","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb dinoszaurusztojását fedezték fel Japán nyugati részén, a fosszília 4,5 centiméterszer két centiméteres – közölték kedden japán paleontológusok.","shortLead":"A világ legkisebb dinoszaurusztojását fedezték fel Japán nyugati részén, a fosszília 4,5 centiméterszer két...","id":"20200623_dinoszaurusz_tojas_japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4657606-bd50-41df-a378-0d9c711ff959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ac82c1-0517-412f-b747-a4192640869f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_dinoszaurusz_tojas_japan","timestamp":"2020. június. 23. 15:23","title":"110 millió éves dinoszaurusztojást találtak, de ennél is különlegesebb a mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]