[{"available":true,"c_guid":"8942d681-82ab-46d3-8210-bd1d0f36a27a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak két hetet kell várnunk az akár 500 kilométeres hatótávú Enyaq iV hivatalos leleplezésére. ","shortLead":"Már csak két hetet kell várnunk az akár 500 kilométeres hatótávú Enyaq iV hivatalos leleplezésére. ","id":"20200818_jol_mutat_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja_enyaq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8942d681-82ab-46d3-8210-bd1d0f36a27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6190ec-d024-4777-bb6b-f7f79b618971","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_jol_mutat_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja_enyaq","timestamp":"2020. augusztus. 18. 06:41","title":"Jól mutat a Skoda első elektromos szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt 22-vel nőtt.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt 22-vel nőtt.","id":"20200818_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cef5df2-f255-4db6-a391-8581cfce3482","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:20","title":"24 új fertőzöttet azonosítottak be, egy idős beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a Chrome böngésző egy speciális kódot keres majd a weboldalak forráskódjában. Ha megtalálja, takarékra teszi magát, aminek a felhasználók örülhetnek majd a legjobban.","shortLead":"A jövőben a Chrome böngésző egy speciális kódot keres majd a weboldalak forráskódjában. Ha megtalálja, takarékra teszi...","id":"20200817_google_chrome_bongeszo_akkumulator_uzemido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe1f81d-ceeb-4323-b8e3-ed915e1384d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_google_chrome_bongeszo_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:03","title":"Különleges funkció készülhet a Google Chrome-hoz, növekedhet a laptopok üzemideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Székely Gábor szerint “az önmagunkban gyönyörködés szakmánk elárulása”.","shortLead":"Székely Gábor szerint “az önmagunkban gyönyörködés szakmánk elárulása”.","id":"20200818_szekely_gabor_szinhaz_es_felmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_rendezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b78137-abbb-487a-870a-0538b9c04a28","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_szekely_gabor_szinhaz_es_felmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_rendezo","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:12","title":"“Kérjen bocsánatot vagy szégyellje magát” – üzente Vidnyánszkynak a Kossuth-díjas rendező, majd felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d125677-c30b-4647-ad66-db29ee47bb57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly biztonsági résekről számoltak be portugál kutatók a samsungos telefonokra előre telepített Find My Mobile alkalmazásban, komoly veszélyeknek kitéve az érintett telefonokat.","shortLead":"Komoly biztonsági résekről számoltak be portugál kutatók a samsungos telefonokra előre telepített Find My Mobile...","id":"20200818_samsung_find_my_mobile_alkalmazas_biztonsagi_resek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d125677-c30b-4647-ad66-db29ee47bb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597ae143-4137-4881-a33e-2d169964e39a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_samsung_find_my_mobile_alkalmazas_biztonsagi_resek","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:33","title":"Samsung telefonja van? Most fontos, hogy frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a második hullám, nem most kell szavazni. A halasztás egy hónapot jelent.","shortLead":"Megérkezett a második hullám, nem most kell szavazni. A halasztás egy hónapot jelent.","id":"20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51f592c-1c7f-4a8f-b29b-30d00ed86fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:16","title":"Új-Zélandon választásokat halasztanak el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a bejelentése után az iFixit csapata darabjaira szedte szét a Samsung új fülesét, a Galaxy Buds Live-ot. A javíthatóságára voltak kíváncsiak.","shortLead":"Néhány nappal a bejelentése után az iFixit csapata darabjaira szedte szét a Samsung új fülesét, a Galaxy Buds Live-ot...","id":"20200818_ifixit_samsung_galaxy_buds_live_teardown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f361c9-dc34-4c5d-8fd6-b8f7d298565c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_ifixit_samsung_galaxy_buds_live_teardown","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:03","title":"Szétkapták a Samsung új vezeték nélküli fülesét – ezt találták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac54f86-8a63-46f7-9699-cd22418e020a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tállai András lehet bánatos a borsodi derbit követően. ","shortLead":"Tállai András lehet bánatos a borsodi derbit követően. ","id":"20200816_Megverte_a_Diosgyor_a_Mezokovesdet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac54f86-8a63-46f7-9699-cd22418e020a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a471305a-cf30-4bb1-ae9c-86a408ec3efc","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Megverte_a_Diosgyor_a_Mezokovesdet","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:03","title":"Megverte a Diósgyőr a Mezőkövesdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]