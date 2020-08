Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nagyot változott a közhangulat az utóbbi két napban az 1994 óta az Aljakszandr Lukasenka vezette Fehéroroszországban: az Európa utolsó diktátoraként is ismert államfő bár még mindig lepatkányozza az ellenzéket, már hajlandónak tűnik a reformokra, sőt azt is közölte, az új alkotmány elfogadása után új elnökválasztást tarthatnak. Más kérdés, hogy az ellenzék nem reformokat akar, hanem az autoriter politikus távozását. ","shortLead":"Nagyot változott a közhangulat az utóbbi két napban az 1994 óta az Aljakszandr Lukasenka vezette Fehéroroszországban...","id":"20200817_Lukasenka_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5887e16d-4859-4e57-9156-a1e8c8694beb","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Lukasenka_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:10","title":"Hajlandó a reformokra Lukasenka, kérdés viszont, mire lesz ez elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vadai megüzente Fekete-Győrnek, hogy Gyurcsány marad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vadai megüzente Fekete-Győrnek, hogy Gyurcsány marad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200817_Radar360_Meszaros_elarulta_a_siker_titkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00925450-f251-4282-a3a5-3e043eee2421","keywords":null,"link":"/360/20200817_Radar360_Meszaros_elarulta_a_siker_titkat","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:48","title":"Radar360: Mészáros elárulta a siker titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e766661c-486a-4315-aa84-72ae543af7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nem embernek való hőmérsékleti értéket az amerikai meteorológiai szolgálat is hitelesnek minősítette.","shortLead":"A nem embernek való hőmérsékleti értéket az amerikai meteorológiai szolgálat is hitelesnek minősítette.","id":"20200818_halal_volgy_hohullam_kalifornia_hoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e766661c-486a-4315-aa84-72ae543af7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce3461f-fab8-470b-9ea5-d7aed7457642","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_halal_volgy_hohullam_kalifornia_hoseg","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:38","title":"54,4 fokot mértek a hétvégén a kaliforniai Halál-völgyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad1c62f-cddc-4486-894d-60437f0eb99d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknak továbbra is eltökélt célja, hogy kevesebb álhír legyen a közösségi oldalon. Ez alól pedig a koronavírus-járvány sem kivétel, amely esetében új fegyvert vet be a Facebook a kamuzás ellen.","shortLead":"A Facebooknak továbbra is eltökélt célja, hogy kevesebb álhír legyen a közösségi oldalon. Ez alól pedig...","id":"20200817_koronavirus_alhir_bejegyzes_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad1c62f-cddc-4486-894d-60437f0eb99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae93b61-bcb0-45b7-b93f-14a9f4aa2667","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_koronavirus_alhir_bejegyzes_facebook","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:03","title":"Fel fog jönni egy kis ablak a Facebookon, figyeljen oda rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e832ef-892f-4f9c-884f-fdda1061938a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint nem ír ki új választást, de kész a reformokra.","shortLead":"Állítása szerint nem ír ki új választást, de kész a reformokra.","id":"20200816_Lukasenka_egyszerre_puhul_es_kemenykedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e832ef-892f-4f9c-884f-fdda1061938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008b5be5-6496-4c8c-8bde-33ffd90dbe9d","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Lukasenka_egyszerre_puhul_es_kemenykedik","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:42","title":"Lukasenka egyszerre puhul és keménykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d67dcb4-18a5-48be-8296-0b92657016ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Virtuális erőművé válhat az észak-londoni Northumberland Park buszgarázs, a világ legnagyobb tesztüzeme, ahol az áram előállításának új, környezetbarát módját próbálják ki – írta az Evening Standard online kiadása.","shortLead":"Virtuális erőművé válhat az észak-londoni Northumberland Park buszgarázs, a világ legnagyobb tesztüzeme, ahol az áram...","id":"20200817_bus2grid_virtualis_eromu_londoni_buszgarazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d67dcb4-18a5-48be-8296-0b92657016ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0100fd43-ef47-478f-8fa7-c2dec5b3eaa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_bus2grid_virtualis_eromu_londoni_buszgarazs","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:03","title":"9000 busz ereje: virtuális erőművé válhat egy londoni buszgarázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely alváshoz és munkához használt \"fűágyak\" nyomait fedezte fel a Dél-afrikai Köztársaságban lévő KwaZulu-Natal tartománybeli Border barlangban.","shortLead":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló...","id":"20200817_alvas_fuagy_hamu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed7db54-0d40-4e21-985d-375f3ce5b8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_alvas_fuagy_hamu","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:03","title":"Előkerült egy 200 000 éves ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8942d681-82ab-46d3-8210-bd1d0f36a27a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak két hetet kell várnunk az akár 500 kilométeres hatótávú Enyaq iV hivatalos leleplezésére. ","shortLead":"Már csak két hetet kell várnunk az akár 500 kilométeres hatótávú Enyaq iV hivatalos leleplezésére. ","id":"20200818_jol_mutat_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja_enyaq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8942d681-82ab-46d3-8210-bd1d0f36a27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6190ec-d024-4777-bb6b-f7f79b618971","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_jol_mutat_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja_enyaq","timestamp":"2020. augusztus. 18. 06:41","title":"Jól mutat a Skoda első elektromos szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]