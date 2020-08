Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15d0b100-b191-4ee6-b0e3-5a62162822e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Russell A. Kirsch amerikai tudós fejlesztette ki a világ első digitális képszkennelőjét, de csak miután feltalálta a képpontokat. Kedden halt meg.","shortLead":"Russell A. Kirsch amerikai tudós fejlesztette ki a világ első digitális képszkennelőjét, de csak miután feltalálta...","id":"20200816_meghalt_russel_kirsch_a_pixel_feltalaloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15d0b100-b191-4ee6-b0e3-5a62162822e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bc7995-467d-4b1f-b9e7-000265582fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_meghalt_russel_kirsch_a_pixel_feltalaloja","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:03","title":"91 évesen meghalt a pixel feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezetet működtető cégek közt a 4iG is ott van. A műhold kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas lesz – közölték.","shortLead":"A szerkezetet működtető cégek közt a 4iG is ott van. A műhold kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is...","id":"20200817_4ig_kereskedelmi_muhold_carpathiasat_antenna_hungaria_zrt_magyar_kormany_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f2d0d2-7674-4e32-8ff0-c8af72a916e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_4ig_kereskedelmi_muhold_carpathiasat_antenna_hungaria_zrt_magyar_kormany_urkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:39","title":"2024-ben pályára állítják az első magyar kereskedelmi műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős tárca.","shortLead":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős...","id":"202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c80ac3-80e4-47cf-9950-6115194ccb90","keywords":null,"link":"/360/202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:00","title":"Korábban is volt már szoptatástámogatás, és lett is eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hatszáz alkalmazott írta alá a munkabeszüntetést támogató nyilatkozatot.","shortLead":"Hatszáz alkalmazott írta alá a munkabeszüntetést támogató nyilatkozatot.","id":"20200817_Sztajkolnak_a_feherorosz_allami_teve_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819ae8be-4585-4227-819e-ad9c9fe60760","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Sztajkolnak_a_feherorosz_allami_teve_dolgozoi","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:56","title":"Sztrájkolnak a fehérorosz állami tévé dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d86b2df-c664-4db4-9439-20b1f0581ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás Vantage és DBS Superleggera első példányait a jövő év elején vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A limitált szériás Vantage és DBS Superleggera első példányait a jövő év elején vehetik át a megrendelők.","id":"20200818_ket_uj_aston_martin_erkezett_az_uj_james_bond_film_eloszelekent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d86b2df-c664-4db4-9439-20b1f0581ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7a5fe2-f55c-451f-b573-68afeee6e01d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_ket_uj_aston_martin_erkezett_az_uj_james_bond_film_eloszelekent","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:59","title":"Két új Aston Martin érkezett az új James Bond-film előszeleként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff819b75-6f20-442d-85fe-a8a888b93a87","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elizabeth Debicki játssza majd a walesi hercegnőt.","shortLead":"Elizabeth Debicki játssza majd a walesi hercegnőt.","id":"20200817_Kiosztottak_Diana_szerepet_a_The_Crown_utolso_ket_evadara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff819b75-6f20-442d-85fe-a8a888b93a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e577afa-2c5f-4b7e-9f87-c54beb38f5bd","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Kiosztottak_Diana_szerepet_a_The_Crown_utolso_ket_evadara","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:33","title":"Kiosztották Diana szerepét a The Crown utolsó két évadára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284a21c0-001b-4961-83b4-70b3cabca405","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ egyik vezető lapja, a New York Times vezércikkben mondja ki, hogy megrendült a belarusz diktatúra, és akik Lukasenka uralma alatt élnek, azok nem engedelmeskednek neki örökre. Pedig a politikus jó negyedszázadon át példát mutatott az önkényből, hiszen vaskézzel vezeti országát. ","shortLead":"A világ egyik vezető lapja, a New York Times vezércikkben mondja ki, hogy megrendült a belarusz diktatúra, és akik...","id":"20200816_Inog_Lukasenka_hatalma_de_meg_nem_omlott_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=284a21c0-001b-4961-83b4-70b3cabca405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d9553b-6e65-4d5d-b67d-93268179cf11","keywords":null,"link":"/360/20200816_Inog_Lukasenka_hatalma_de_meg_nem_omlott_ossze","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:05","title":"New York Times: Inog Lukasenka hatalma, de még nem omlott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök lemondását követelő tüntetők előrehozott választást követelnek.","shortLead":"A miniszterelnök lemondását követelő tüntetők előrehozott választást követelnek.","id":"20200817_bulgaria_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf96d26-591e-4efc-84a6-f00a59d24532","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_bulgaria_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:54","title":"Negyven napja tüntetnek Bulgáriában a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]