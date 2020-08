Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök lemondását követelő tüntetők előrehozott választást követelnek.","shortLead":"A miniszterelnök lemondását követelő tüntetők előrehozott választást követelnek.","id":"20200817_bulgaria_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf96d26-591e-4efc-84a6-f00a59d24532","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_bulgaria_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:54","title":"Negyven napja tüntetnek Bulgáriában a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","id":"20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddea4ce8-ab9e-4822-9886-f7cbb8a17fac","keywords":null,"link":"/elet/20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:23","title":"Kinyomtattak egy egész házat Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","shortLead":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","id":"20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222713d1-f006-4803-83dc-32f7c8cdfa58","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:51","title":"Rabosították Novák Elődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya, Kovács Áron és Marczali László viszont lekerül a képernyőről.



","shortLead":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya...","id":"20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ab148-f4af-4585-84b7-8853dd6a2bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:34","title":"Lecseréli Kovács Áronékat a köztévé a SzerencseSzombat éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A gyártóknak és a vásárlóknak adott kedvezmények nélkül az elektromos autók még mindig nem versenyképesek. A gyártók az árkülönbség csökkentésén dolgoznak, de nem biztos, hogy az eredménynek mindenki örülni fog.","shortLead":"A gyártóknak és a vásárlóknak adott kedvezmények nélkül az elektromos autók még mindig nem versenyképesek. A gyártók...","id":"202033__elektromos_jarmuvek__csokkeno_arkulonbseg__kinek_eri_meg__tavolsagi_futam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47e2c1c-f6ac-4a56-bd5d-ae8f08b54908","keywords":null,"link":"/360/202033__elektromos_jarmuvek__csokkeno_arkulonbseg__kinek_eri_meg__tavolsagi_futam","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:00","title":"Tényleg nagyon drágák az e-autók, vagy csak attól függ, mihez hasonlítjuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kisméretű jég is hullhat az égből.","shortLead":"Kisméretű jég is hullhat az égből.","id":"20200818_Szerdara_is_orszagszerte_adtak_ki_figyelmezteteseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9a78c2-6276-47de-888d-969f6579dc2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Szerdara_is_orszagszerte_adtak_ki_figyelmezteteseket","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:33","title":"Szerdára is országszerte adtak ki figyelmeztetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","shortLead":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","id":"20200819_berlin_szandekos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452ab94-fe43-46b0-8057-c5e22263c7f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_berlin_szandekos_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:41","title":"Szándékosan okoztak baleseteket Berlinben, szélsőséges és pszichés beteg is lehet az ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a780d-fa1c-4d4f-8e8c-38dc5689358c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Nem túl vastag ez a kötött kabátka a gyereken ilyen szép napsütésben? – Én inkább úgy látom, hogy túl vékony, ahhoz képest, hogy mennyire fúj a szél!” Mindegy, milyen a kabát, milyen az idő: bármikor és bármelyik gyereken – a ruháján, a viselkedésén, a napirendjében – találhat kifogásolnivalót az, aki szeretne. És néhány évtizede egyre többen szeretnének. ","shortLead":"„Nem túl vastag ez a kötött kabátka a gyereken ilyen szép napsütésben? – Én inkább úgy látom, hogy túl vékony, ahhoz...","id":"20200818_Megszuletett_a_kisbaba_Indul_az_anyaverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a780d-fa1c-4d4f-8e8c-38dc5689358c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262066bb-b9ce-49d4-81cd-d19c96cbf5fe","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200818_Megszuletett_a_kisbaba_Indul_az_anyaverseny","timestamp":"2020. augusztus. 18. 13:15","title":"Megszületett a kisbaba? Indul az anyaverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]