[{"available":true,"c_guid":"9d86b2df-c664-4db4-9439-20b1f0581ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás Vantage és DBS Superleggera első példányait a jövő év elején vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A limitált szériás Vantage és DBS Superleggera első példányait a jövő év elején vehetik át a megrendelők.","id":"20200818_ket_uj_aston_martin_erkezett_az_uj_james_bond_film_eloszelekent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d86b2df-c664-4db4-9439-20b1f0581ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7a5fe2-f55c-451f-b573-68afeee6e01d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_ket_uj_aston_martin_erkezett_az_uj_james_bond_film_eloszelekent","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:59","title":"Két új Aston Martin érkezett az új James Bond-film előszeleként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt 22-vel nőtt.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt 22-vel nőtt.","id":"20200818_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cef5df2-f255-4db6-a391-8581cfce3482","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:20","title":"24 új fertőzöttet azonosítottak be, egy idős beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hetek óta kéri erre a kormányt.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hetek óta kéri erre a kormányt.","id":"20200818_jarvany_intezkedesi_terv_emmi_iskolakezdes_iskolak_koronavirus_pedagogusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d182235-3d22-4c27-8de2-a498473edf02","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_jarvany_intezkedesi_terv_emmi_iskolakezdes_iskolak_koronavirus_pedagogusok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 06:40","title":"Közzétették, milyen intézkedési tervet kaptak járványügyben a magyar iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint csak a moratóriumra vonatkozó információ alapján nem lehet valakit rossz adósként elkönyvelni.","shortLead":"A jegybank szerint csak a moratóriumra vonatkozó információ alapján nem lehet valakit rossz adósként elkönyvelni.","id":"20200818_mnb_torlesztesi_moratorium_hitelfelvetel_babavaro_hitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45498e7-a3fc-40fa-895f-0caed29f6e11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200818_mnb_torlesztesi_moratorium_hitelfelvetel_babavaro_hitel","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:37","title":"MNB: Attól, hogy valaki él a törlesztési halasztással, még felvehet másik hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint a helyzet további eszkalációjához vezethet a beavatkozás. ","shortLead":"Az orosz elnök szerint a helyzet további eszkalációjához vezethet a beavatkozás. ","id":"20200818_putyin_merkel_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bea87c-17fe-4c06-813f-d3a3ac415525","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_putyin_merkel_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:32","title":"Merkelt és Macront is figyelmeztette Putyin: baj lesz, ha beavatkoznak Fehéroroszország ügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét névleges teljesítményen üzemel a blokk.","shortLead":"Ismét névleges teljesítményen üzemel a blokk.","id":"20200819_paks_1es_blokk_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fff3c3-eba5-4157-a433-1c3168f27914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_paks_1es_blokk_hiba","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:54","title":"Egy hónapig állt, már kijavították a paksi 1-es blokk hibás turbináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5abe85-99ae-4464-8b12-b8820a4bc98f","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"74 év után mutatkozott be újra a magyar foci csúcsán a XXII. kerület focicsapata. A hétfő esti meccs telt házas lett, a nézők kedvét pedig az sem tudta elrontani, hogy bokáig érő vízben kellett kimászniuk a stadionból. Megnéztük a budafoki fociünnepet.","shortLead":"74 év után mutatkozott be újra a magyar foci csúcsán a XXII. kerület focicsapata. A hétfő esti meccs telt házas lett...","id":"20200818_budafok_foci_meccs_kisvarda_belteky_robert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c5abe85-99ae-4464-8b12-b8820a4bc98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc57a38-37b1-4228-9519-51af25c65086","keywords":null,"link":"/sport/20200818_budafok_foci_meccs_kisvarda_belteky_robert","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:00","title":"Ha akadozó áramellátással is, de visszatért Budafok az NB I.-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f090fd-f98b-470d-b0b4-439b64165842","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hét múlva újabb szigorítások bejelentése várható. Norvégia sárgából zöld kategóriába került. Az M0-ás hidat egy eltört saru miatt kellett lezárni, a kormány szerint a Strabag a felelős. Idén nem tudnak rezsiutalványt ígérni a nyugdíjasoknak. Kormányinfó.","shortLead":"Egy hét múlva újabb szigorítások bejelentése várható. Norvégia sárgából zöld kategóriába került. Az M0-ás hidat...","id":"20200819_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f090fd-f98b-470d-b0b4-439b64165842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2abc8b-814c-4bb2-b3f0-bf62684a896c","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:17","title":"Szeptembertől senki ne menjen külföldre szabadságra - kéri a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]