[{"available":true,"c_guid":"a80fd2fc-df27-479d-95bd-5ecf82446603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Őrzés-védelemmel kapcsolatos munkát lát majd el Tasnádi László cége.","shortLead":"Őrzés-védelemmel kapcsolatos munkát lát majd el Tasnádi László cége.","id":"20200818_tasnadi_laszlo_pinter_sandor_vagyonkezelo_orzes_vedelem_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a80fd2fc-df27-479d-95bd-5ecf82446603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696baaa2-74ff-4792-8614-8d4d54a83fc2","keywords":null,"link":"/kkv/20200818_tasnadi_laszlo_pinter_sandor_vagyonkezelo_orzes_vedelem_kozbeszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:30","title":"Az egykori államtitkár és volt III/II-es tiszt cégével szerződött a főváros vagyonkezelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee20e07-0d8d-42ee-9fcd-e652c3c9439a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kenézen egy ház tetejét tönkretette a szél, az épület lakhatatlanná vált.","shortLead":"Kenézen egy ház tetejét tönkretette a szél, az épület lakhatatlanná vált.","id":"20200818_vihar_tuzolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee20e07-0d8d-42ee-9fcd-e652c3c9439a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c125f85-e72e-45f7-a479-c6f1ecc02924","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_vihar_tuzolto","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:02","title":"Vihar: 400 helyre riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár Szijjártó munkatempójára hívta fel a figyelmet annak kapcsán, hogy a külügyminisztert lefotózták a milliárdos Szíjj László jachtján az Adrián. A külügy is csak kitérő válaszokat adott a kérdéseinkre. ","shortLead":"A külügyi államtitkár Szijjártó munkatempójára hívta fel a figyelmet annak kapcsán, hogy a külügyminisztert lefotózták...","id":"20200818_meczer_szijjarto_jacht_adria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a511bdb2-aa7b-4683-9976-8c88ee863d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_meczer_szijjarto_jacht_adria","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:22","title":"Államtitkára szerint a \"képmutatás csúcsa\" a Szíjj László jachtján pihenő Szijjártóról fotót készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lapnál egyelőre nem erősítenek meg semmilyen információt.","shortLead":"A lapnál egyelőre nem erősítenek meg semmilyen információt.","id":"20200819_Kiszivargott_az_Index_uj_foszerkesztojenek_es_egyik_leendo_helyettesenek_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bc9359-2b0a-4c3b-ad74-8bb57b00f032","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Kiszivargott_az_Index_uj_foszerkesztojenek_es_egyik_leendo_helyettesenek_neve","timestamp":"2020. augusztus. 19. 05:48","title":"Alakul az Index stábja, már új főszerkesztőről és leendő helyettesekről terjednek hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész márciusban megkezdett koncertsorozatát folytatná 2021-ben. De addig is raktárkoncertezik.","shortLead":"A zenész márciusban megkezdett koncertsorozatát folytatná 2021-ben. De addig is raktárkoncertezik.","id":"20200818_Jovore_turneval_terne_vissza_Demjen_Ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb5e9a4-e57c-4500-bdde-420b105be4e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Jovore_turneval_terne_vissza_Demjen_Ferenc","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:33","title":"Jövőre turnéval térne vissza Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5abe85-99ae-4464-8b12-b8820a4bc98f","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"74 év után mutatkozott be újra a magyar foci csúcsán a XXII. kerület focicsapata. A hétfő esti meccs telt házas lett, a nézők kedvét pedig az sem tudta elrontani, hogy bokáig érő vízben kellett kimászniuk a stadionból. Megnéztük a budafoki fociünnepet.","shortLead":"74 év után mutatkozott be újra a magyar foci csúcsán a XXII. kerület focicsapata. A hétfő esti meccs telt házas lett...","id":"20200818_budafok_foci_meccs_kisvarda_belteky_robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c5abe85-99ae-4464-8b12-b8820a4bc98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc57a38-37b1-4228-9519-51af25c65086","keywords":null,"link":"/sport/20200818_budafok_foci_meccs_kisvarda_belteky_robert","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:00","title":"Ha akadozó áramellátással is, de visszatért Budafok az NB I.-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök majd Putyinnal is beszél, ha eljön az ideje.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök majd Putyinnal is beszél, ha eljön az ideje.\r

","id":"20200818_Trump_demokracia_Feheroroszorszag_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240e717e-e523-4e7e-a2ed-340f544794f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_Trump_demokracia_Feheroroszorszag_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:21","title":"Trump szerint \"békésnek látszanak\" a fehérorosz tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban, hogyan viszonyulnak az otthoni munkavégzéshez.","shortLead":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban...","id":"20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32745d3b-b435-48d4-8c61-d01b4b05d287","keywords":null,"link":"/kkv/20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:00","title":"A home office a legnagyobb magyar cégeket is megosztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]