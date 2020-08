Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elmarad a felcsúti csapat Budapest Honvéd elleni mai OTP Bank Liga mérkőzése. ","shortLead":"Elmarad a felcsúti csapat Budapest Honvéd elleni mai OTP Bank Liga mérkőzése. ","id":"20200816_Koronavirusost_talaltak_a_Puskas_Akademia_jatekosai_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be199fdf-dcbc-478c-baf1-13d06810559f","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Koronavirusost_talaltak_a_Puskas_Akademia_jatekosai_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:28","title":"Többen is koronavírusosak a Puskás Akadémia játékosai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szorosabb együttműködésre, de sok vitára is számít az ellenzéki pártok között Lakner Zoltán politológus. Az elemző a közös jelöltekről és együttműködésről szóló bejelentést értékelte, és azt latolgatta, mivel fog ez járni.","shortLead":"Szorosabb együttműködésre, de sok vitára is számít az ellenzéki pártok között Lakner Zoltán politológus. Az elemző...","id":"20200815_ellenzeki_oszefogas_kozos_jeloltek_lakner_zoltan_tanacsai_ner_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735890a2-f376-4ccc-9495-e27ffcc3facb","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_ellenzeki_oszefogas_kozos_jeloltek_lakner_zoltan_tanacsai_ner_orbankormany","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:16","title":"Lakner az ellenzéki összefogásról: komoly vizsga lesz a közös jelöltek kiválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista futballszurkolók, letépték az előzőt.","shortLead":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista...","id":"20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86c9180-b374-40ab-9a2e-581e251e5a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:28","title":"Újra leng a szivárványos zászló a ferencvárosi városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d86a9b-e82c-4d43-9bf3-91d91827df66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró német kupét a megtalálást követően eddig még le sem mosták.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró német kupét a megtalálást követően eddig még le sem mosták.","id":"20200816_poros_pajtalelet_98_kilometer_van_ebben_a_32_eves_mercedesben_ce_300","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d86a9b-e82c-4d43-9bf3-91d91827df66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1295e09-1289-4504-b12c-b2b56e0429c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200816_poros_pajtalelet_98_kilometer_van_ebben_a_32_eves_mercedesben_ce_300","timestamp":"2020. augusztus. 16. 06:41","title":"Poros pajtalelet: 98 kilométer van ebben a 32 éves Mercedesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47502572-b599-4b81-98d3-653106fae137","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Időjárás-előrejelzés holnap estig, illetve a hét végéig.","shortLead":"Időjárás-előrejelzés holnap estig, illetve a hét végéig.","id":"20200816_Zivataros_lesz_a_nap_hatralevo_resze_a_jovo_heten_sem_varhato_lehules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47502572-b599-4b81-98d3-653106fae137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03f640-efe2-42f7-aba4-464a3cdd64aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Zivataros_lesz_a_nap_hatralevo_resze_a_jovo_heten_sem_varhato_lehules","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:20","title":"Zivataros lesz a nap hátralévő része, a jövő héten sem várható lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cdb328-7b07-4b44-82bd-d219df1e5342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok-sok millió példány készült belőle, de ma már kevés ilyen jó állapotú 2CV-t találni.","shortLead":"Sok-sok millió példány készült belőle, de ma már kevés ilyen jó állapotú 2CV-t találni.","id":"20200814_62_millio_forintert_lehet_a_mienk_ez_a_keveset_hasznalt_citroen_kacsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9cdb328-7b07-4b44-82bd-d219df1e5342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef90c9d6-b073-4964-88de-c8d2199686fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_62_millio_forintert_lehet_a_mienk_ez_a_keveset_hasznalt_citroen_kacsa","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:41","title":"6,2 millió forintért lehet a miénk ez a keveset használt Citroën Kacsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett megtennie. ","shortLead":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett...","id":"20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36354cd0-d52c-4d5a-b27a-e9afec9476a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:20","title":"Elnézést kért egy kínai étterem, amiért mérlegre állította a vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikai és bővítési biztosa. A biztos erről a Szabad Európa Rádiónak beszélt.","shortLead":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság...","id":"20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcfff2-4414-4b33-bce7-c77ae95f5fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:10","title":"Minszkbe menne tájékozódni az EU magyar biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]