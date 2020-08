Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aa054ba-c952-4ef7-b903-063e8545c821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A belga labdarúgó élvonalban szereplő KAA Gent a Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt.","shortLead":"A belga labdarúgó élvonalban szereplő KAA Gent a Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt.","id":"20200820_Boloni_Laszlo_lett_a_Gent_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aa054ba-c952-4ef7-b903-063e8545c821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26688c59-fa52-4d19-be72-02843b96b6cb","keywords":null,"link":"/sport/20200820_Boloni_Laszlo_lett_a_Gent_edzoje","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:40","title":"Bölöni László lett a Gent edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425cbeb0-bca9-4869-be13-873f4d6a0ecd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros legyőzte a svéd bajnokság első helyezettjét és ezzel továbbjutott a selejtezők következő fordulójába, ahol a skót Celtic Glasgow lesz az ellenfele.","shortLead":"A Ferencváros legyőzte a svéd bajnokság első helyezettjét és ezzel továbbjutott a selejtezők következő fordulójába...","id":"20200819_Ferencvaros_Djurgarden_BL_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=425cbeb0-bca9-4869-be13-873f4d6a0ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac6e5fb-0f85-44c0-b519-a712117fddaa","keywords":null,"link":"/sport/20200819_Ferencvaros_Djurgarden_BL_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:58","title":"A Ferencváros megverte a Djurgardent és továbbjutott a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Élet-halál között fekszik egy omszki kórház toxikológiai osztályán Alekszej Navalnij, az orosz ellenzék megismertebb és legnépszerűbb vezetője. A politikust valószínűleg megmérgezték, ha ez így van, ő már a sokadik azon orosz ellenzékiek listáján, akiket így próbáltak meg kiiktatni a közéletből. A hatalom természetesen most is tagad.","shortLead":"Élet-halál között fekszik egy omszki kórház toxikológiai osztályán Alekszej Navalnij, az orosz ellenzék megismertebb és...","id":"20200820_oroszorszag_navalnij_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bccba5e-7e46-401a-bbf7-9206f4aa35ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_oroszorszag_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:00","title":"Oroszországban nem először fordul elő, hogy ártalmas az egészségre az ellenzékiség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef0405b-ff47-4352-9ee5-046dcde8bdc5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bánkódhatnak az ország sportrajongói, nem lesz a hétvégén Kisvárda–Felcsút.","shortLead":"Bánkódhatnak az ország sportrajongói, nem lesz a hétvégén Kisvárda–Felcsút.","id":"20200819_felcsut_foci_halasztas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef0405b-ff47-4352-9ee5-046dcde8bdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798fec70-a5e3-4eae-bf19-fad94c580417","keywords":null,"link":"/sport/20200819_felcsut_foci_halasztas_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:05","title":"A Felcsút újabb meccsét halasztották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha még ebben az évben nem is, de jövőre már egyre gyakoribbak lehetnek az efféle elvásároknak megfelelő, 240 Hz-es frissítést kínáló eszközök. A TCL-en, pontosabban a leányvállalatán nem fog múlni.","shortLead":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha...","id":"20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d29291-65d8-4f43-9519-08d6c17f998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:03","title":"Milyen képernyője van? 240 Hz-es képfrissítés már elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április vége óta nem volt ilyen magas a regisztrált koronavírus-fertőzések napi száma Németországban a csütörtökön közölt hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Április vége óta nem volt ilyen magas a regisztrált koronavírus-fertőzések napi száma Németországban a csütörtökön...","id":"20200820_Tobb_tesztet_vegeztek_egybol_negyhavi_rekordra_emelkedett_az_uj_megbetegedesek_szama_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810a2dff-e655-411c-90f0-d31d53ca2f51","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Tobb_tesztet_vegeztek_egybol_negyhavi_rekordra_emelkedett_az_uj_megbetegedesek_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:48","title":"Több tesztet végeztek, egyből négyhavi rekordra emelkedett az új megbetegedések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij repülőgépe rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban.\r

","shortLead":"Alekszej Navalnij repülőgépe rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban.\r

","id":"20200820_Mergezessel_vittek_korhazba_az_egyik_legnevesebb_orosz_ellenzeki_politikust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3785b9d5-be43-4ea4-aa0b-fb2bcbb3292b","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Mergezessel_vittek_korhazba_az_egyik_legnevesebb_orosz_ellenzeki_politikust","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:53","title":"Mérgezéssel vitték kórházba az egyik legnevesebb orosz ellenzéki politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10a26e1-3947-4267-8bea-4aa7cdd2cf2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A felnőtt keret harmada megfertőződött Újpesten, az U20-as csapat tagjainak pedig házi karanténba kell vonulniuk.","shortLead":"A felnőtt keret harmada megfertőződött Újpesten, az U20-as csapat tagjainak pedig házi karanténba kell vonulniuk.","id":"20200819_ujpest_jegkorong_koronavirus_teszt_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e10a26e1-3947-4267-8bea-4aa7cdd2cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92c6b69-3020-4d42-93e6-4c175efd5b5d","keywords":null,"link":"/sport/20200819_ujpest_jegkorong_koronavirus_teszt_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:00","title":"Pozitív lett kilenc újpesti jégkorongozó koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]