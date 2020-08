Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fce7444f-f6a7-4153-9c8f-d09ee575af41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még soha ennyi cet nem sodródott partra egyszerre.","shortLead":"Még soha ennyi cet nem sodródott partra egyszerre.","id":"20200819_cet_irorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce7444f-f6a7-4153-9c8f-d09ee575af41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e0139b-eca6-4180-93bd-443d488f8c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_cet_irorszag","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:58","title":"Hét kacsacsőrű cet sodródott partra Írországban, már csak egy van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016-ban volt az amerikai elnök kampányfőnöke, most pedig nem tud elszámolni azokkal az adománypénzekkel, amiket az mexikói határon építendő falra kalapoztak össze. ","shortLead":"2016-ban volt az amerikai elnök kampányfőnöke, most pedig nem tud elszámolni azokkal az adománypénzekkel, amiket...","id":"20200820_Letartoztattak_Steve_Bannont_Trump_korabbi_kampanyfonoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2b6e6-f82c-4a7f-aca6-661f434d0e77","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Letartoztattak_Steve_Bannont_Trump_korabbi_kampanyfonoket","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:38","title":"Letartóztatták Steve Bannont, Trump korábbi kampányfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bdb0be-e9cd-49a1-b7a0-7468b8eae9ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Indiegogón gyűjti az előrendeléseket a világ valószínűleg legkisebb kézi nyomtatója, amelynek az a különlegessége, hogy még a kimondott szöveget is képes kiprintelni.","shortLead":"Az Indiegogón gyűjti az előrendeléseket a világ valószínűleg legkisebb kézi nyomtatója, amelynek az a különlegessége...","id":"20200819_selpicp1_indiegogon_a_vilag_legkisebb_kezi_nyomtatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0bdb0be-e9cd-49a1-b7a0-7468b8eae9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f916f8b5-c2d3-4bff-b702-1c17bb11772a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_selpicp1_indiegogon_a_vilag_legkisebb_kezi_nyomtatoja","timestamp":"2020. augusztus. 19. 20:03","title":"Mint egy testesebb toll, olyan a világ legkisebb kézi nyomtatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Legalábbis annak, aki tanulószobát rendez be. Ha bútorokat nem kell venni szeptemberre, átlagosan 30 ezer forintos pluszköltséggel kell a családoknak számolni.","shortLead":"Legalábbis annak, aki tanulószobát rendez be. Ha bútorokat nem kell venni szeptemberre, átlagosan 30 ezer forintos...","id":"20200821_Hatszazezer_forintba_is_kerulhet_az_iskolakezdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087cc751-b070-4036-85bf-26c296fd48d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Hatszazezer_forintba_is_kerulhet_az_iskolakezdes","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:00","title":"Jellemzően 30, de akár 600 ezer forintba is kerülhet az iskolakezdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban arról keringtek a hírek, hogy a vezérigazgató lehet a portál főszerkesztője.","shortLead":"Korábban arról keringtek a hírek, hogy a vezérigazgató lehet a portál főszerkesztője.","id":"20200820_Eltunt_Szombathy_Pal_neve_az_Index_impresszumabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33842eb0-bd70-4803-ac56-ffdce222f80a","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Eltunt_Szombathy_Pal_neve_az_Index_impresszumabol","timestamp":"2020. augusztus. 20. 10:24","title":"Eltűnt Szombathy Pál neve az Index impresszumából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök oldalára felkerült videón tűnt fel Orbán fia.","shortLead":"A miniszterelnök oldalára felkerült videón tűnt fel Orbán fia.","id":"20200821_Orban_Gaspar_tisztavatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91adba24-717f-4d42-8bd3-6f34c12b83ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Orban_Gaspar_tisztavatas","timestamp":"2020. augusztus. 21. 10:24","title":"Orbán Gáspárt is tisztté avatták a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A fél csapat koronavírusos, ezért más kluboktól kaptak kölcsön játékosokat. ","shortLead":"A fél csapat koronavírusos, ezért más kluboktól kaptak kölcsön játékosokat. ","id":"20200820_Egy_meccsre_beugro_jatekosokat_szerzett_a_Pristina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8955d8c6-2bd4-4cab-b5a1-7a2d8bd95a04","keywords":null,"link":"/sport/20200820_Egy_meccsre_beugro_jatekosokat_szerzett_a_Pristina","timestamp":"2020. augusztus. 20. 21:44","title":"Egy meccsre beugró játékosokat szerzett a Pristina, hogy ki tudjon állni az EL-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook rendszeréből rövidesen eltűnik az oldal régi dizájnja, onnantól pedig csak az újat lehet majd használni.","shortLead":"A Facebook rendszeréből rövidesen eltűnik az oldal régi dizájnja, onnantól pedig csak az újat lehet majd használni.","id":"20200821_uj_facebook_dizajn_kinezet_bekapcsolasa_sotet_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5d0432-1e0e-4fea-bca4-4ff06008d759","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_uj_facebook_dizajn_kinezet_bekapcsolasa_sotet_mod","timestamp":"2020. augusztus. 21. 14:48","title":"Ha akarja, ha nem, szeptembertől önnél is az új kinézetre vált a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]