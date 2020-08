Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e44df04-3149-477b-9ce3-816381c06555","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bűnbe csábító szexualitás, bűntudat és lelki elszigeteltség. Vészjósló, fülledt atmoszféra. A díszvendég című film a HVG ajánlójában.","shortLead":"Bűnbe csábító szexualitás, bűntudat és lelki elszigeteltség. Vészjósló, fülledt atmoszféra. A díszvendég című film...","id":"202034_film__apa_es_lanya_bune_a_diszvendeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e44df04-3149-477b-9ce3-816381c06555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd04873-7fce-484a-b727-71307d644d66","keywords":null,"link":"/360/202034_film__apa_es_lanya_bune_a_diszvendeg","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:30","title":"Valami nincs rendben a nyúlimádó élelmiszer-ellenőrrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f43f3e4-ea71-4601-a81e-42ea8173ad5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy rábukkantak, mitől borul el úgy az alkoholisták agya, hogy aztán nem bírják letenni a poharat. ","shortLead":"Könnyen lehet, hogy rábukkantak, mitől borul el úgy az alkoholisták agya, hogy aztán nem bírják letenni a poharat. ","id":"202034_alkoholizmusert_felelos_idegsejtek_agymenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f43f3e4-ea71-4601-a81e-42ea8173ad5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f5092a-6d7b-495a-a9ba-ad28bb532db3","keywords":null,"link":"/360/202034_alkoholizmusert_felelos_idegsejtek_agymenes","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:15","title":"Rájöhettek, az alkoholisták miért nem tudják abbahagyni az ivást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan gazdasági visszaesést hozó koronavírus járvány miatt megugró munkanélküliség idején is kevesebbet költ munkanélküli ellátásra a kormányzat, mint amennyit ezek fedezetére beszed – írja elemzésében a G7.","shortLead":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan...","id":"20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7bd0df-77f5-4389-a618-bbd19fe45299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:56","title":"Kiszámolták: a magyar kormányzat kevesebbet költ a állástalanokra, mint amennyit beszed a munkanélküliség fedezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Különösen ott javasolják, ahol nem tartható az egyméteres távolság, és nagy a fertőzésveszély.","shortLead":"Különösen ott javasolják, ahol nem tartható az egyméteres távolság, és nagy a fertőzésveszély.","id":"20200823_A_12_evnel_idosebb_gyerekek_hordjanak_maszkot__ajanlja_a_WHO_es_az_UNICEF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55794c85-4a4e-47d8-9fec-52f47cdc2e86","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_A_12_evnel_idosebb_gyerekek_hordjanak_maszkot__ajanlja_a_WHO_es_az_UNICEF","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:55","title":"A 12 évnél idősebb gyerekek hordjanak maszkot - ajánlja a WHO és az UNICEF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06a5d00-85ae-4535-93e9-4b5f8f165f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az autót egyértelműen nem használati tárgyként, hanem befektetésként vásárolták meg.","shortLead":"Ezt az autót egyértelműen nem használati tárgyként, hanem befektetésként vásárolták meg.","id":"20200823_nem_eliras_2371_kilometerrel_arulnak_egy_30_eves_ferrari_f40et","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e06a5d00-85ae-4535-93e9-4b5f8f165f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265a86a6-08c2-4bef-8a79-5180a2120379","keywords":null,"link":"/cegauto/20200823_nem_eliras_2371_kilometerrel_arulnak_egy_30_eves_ferrari_f40et","timestamp":"2020. augusztus. 23. 06:41","title":"Nem elírás, 2371 kilométerrel várja új gazdáját egy 30 éves Ferrari F40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába volt Magyarországon rövid hetünk, a gazdaság a világban – és persze itthon sem – állt le. Megtudtuk például, hogy a magyar inflációnak Európa-szerte nincs párja, illetve azt is, hogy Szijjártó Péter úgy tud nyaralni egy állami pénzekkel kitömött oligarcha jachtján Horvátországban, hogy közben a dolgozószobájából posztol képeket a Facebookra. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Hiába volt Magyarországon rövid hetünk, a gazdaság a világban – és persze itthon sem – állt le. Megtudtuk például...","id":"20200820_Es_akkor_megtudtuk_senki_sem_tud_ugy_nyaralni_mint_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cfd16b-1d6f-46c9-9380-8de8a8f2547f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200820_Es_akkor_megtudtuk_senki_sem_tud_ugy_nyaralni_mint_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. augusztus. 23. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, senki sem tud úgy nyaralni, mint Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői új funkciót készítettek a Files by Google fájlkezelőhöz, hogy a korábbinál nagyobb biztonságban legyenek az ott tárolt állományok.","shortLead":"A Google fejlesztői új funkciót készítettek a Files by Google fájlkezelőhöz, hogy a korábbinál nagyobb biztonságban...","id":"20200822_google_biztonsagos_mappa_pin_kod_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc82259b-ef46-4ed9-a800-4842575e2a5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_google_biztonsagos_mappa_pin_kod_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:03","title":"Külön PIN-kóddal rejtheti el fájljait a Google alkalmazásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében.","shortLead":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás...","id":"20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8d664-7f0b-441c-b715-d183132479be","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:00","title":"A tanórákon nem kell tartani a 1.5 méteres távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]