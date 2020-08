Májusban 150 ezer forintos szabálysértési bírságot kapott Kassai Dániel, XVIII. kerületi önkormányzati képviselő, mert korábban részt vett a Szél Bernadett és Hadházy Ákos szervezésében a Clark Ádám téren megtartott „dudálós tüntetésen”. A két független ellenzéki országgyűlési képviselő több alkalommal is demonstrált a Lánchíd budai hídfőjénél Orbán Viktor politikája és a kórházi ágyak kiürítése miatt, az eseményeken Kassai is többször részt vett.

Az ellenzéki politikus most arról számolt be, hogy az eredetileg 150 ezer forintos pénzbírságát mérsékelte a rendőrség. „Korábban ez a büntetés 150 ezer volt, most kegyesen elengedtek 50 ezret, de addig harcolunk, amíg a rendőrség el nem ismeri, vagy a bíróság ki nem mondja, hogy az ott lévők nem követtek el szabálysértést” – írta Kassai a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a hatóság megszüntette a kijárási korlátozással kapcsolatos eljárását, a vészhelyzeti szabályok megszegését viszont továbbra is fenntartja.

„Azóta volt pár tüntetés, de a rendőrség egyik esetben sem járt el annyira szemtelenül és kirívóan keményen, mint a Clark Ádám téren tüntetőkkel szemben, hiszen ebben az esetben szinte minden ott lévőt megbírságoltak” – írta Kassai.

A rendőrség több dudálós tüntetésen is bírságolt. Egy 71 éves férfira, Szabó Gáborra például két alkalommal is büntetést szabtak ki összesen 1,25 millió forint értékben. Hadházy Ákost pedig azért jelentették fel, mert egy uniós zászlót lógatott ki az autója ablakán.