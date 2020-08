Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c16c07d-6667-4db3-a811-7d48164746ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hans Sloane ugyanis rabszolgákat tartott.","shortLead":"Hans Sloane ugyanis rabszolgákat tartott.","id":"20200826_Megalapitotta_a_British_Museumot_most_megis_ledontottek_a_szobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c16c07d-6667-4db3-a811-7d48164746ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b4ea12-7490-469e-82f3-267f7f0020d8","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Megalapitotta_a_British_Museumot_most_megis_ledontottek_a_szobrat","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:08","title":"Megalapította a British Museumot, most mégis ledöntötték a szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik a sajtószabadságra: legújabban bírósági ítéletekkel némítják el az oknyomozó újságírókat, miután a vaskos bírság miatt oda lehet a megélhetésük, de még a lakásuk is. ","shortLead":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik...","id":"20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551a3f7f-9886-43fa-8715-5bc6cb2704b4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:32","title":"Perrel tesznek lakatot az újságírók szájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","shortLead":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","id":"20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dd007-f4be-4d4f-a0aa-b2f9b1c49310","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:05","title":"A Corvinus gólyatáborában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776eb61a-a1fe-488a-8318-5faf677ac269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2023 végéig a Club Aliga területén egy egész évben működő, 4 csillagos, több mint 160 szobás szállodát építenek.","shortLead":"2023 végéig a Club Aliga területén egy egész évben működő, 4 csillagos, több mint 160 szobás szállodát építenek.","id":"20200826_Negycsillagos_160_szobas_luxusszalloda_lesz_a_Club_Aliga_teruleten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=776eb61a-a1fe-488a-8318-5faf677ac269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f187286-71c1-4169-bf0d-00d2977a3a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Negycsillagos_160_szobas_luxusszalloda_lesz_a_Club_Aliga_teruleten","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:28","title":"Kiderült, mi lesz a Club Aliga területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5d7ae5-c71a-4b7e-837f-b916000dd5fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vlogger, Maxim Monakhov egy éven át készült arra, hogy megvalósítsa élete eddigi legnagyobb kísérletét, amire nem mellesleg 2,7 millió forintnyi összeget költött el.","shortLead":"Az orosz vlogger, Maxim Monakhov egy éven át készült arra, hogy megvalósítsa élete eddigi legnagyobb kísérletét, amire...","id":"20200826_kola_szodabikarbona_kiserlet_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5d7ae5-c71a-4b7e-837f-b916000dd5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6eb10dd-e430-4b62-8ee1-e7c35ca749bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_kola_szodabikarbona_kiserlet_video","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:03","title":"Videó: Összekevertek 10 ezer liter kólát és egy nagy adag szódabikarbónát, az eredmény látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f454b00-23f5-4952-a28b-fc69d5371664","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A közép-európai népek évtizedek óta a tág értelemben vett Nyugatot választják, a szabadságot, az önrendelkezést és a demokráciát, nem pedig azt a dohos, illiberális keleti homályzónát, ahová Orbán évek óta vágyik. Vélemény.","shortLead":"A közép-európai népek évtizedek óta a tág értelemben vett Nyugatot választják, a szabadságot, az önrendelkezést és...","id":"202035_keleten_ahelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f454b00-23f5-4952-a28b-fc69d5371664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c479711-e436-408b-97ff-d3595c6a8cef","keywords":null,"link":"/360/202035_keleten_ahelyzet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:00","title":"Seres László: Keleti tempóban távolodunk tovább a Nyugattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d401f39-1672-4b75-b44e-8935e25fa871","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyebek mellett több száz ember csontjait is rejtő középkori sekrestyét tárták fel a westminsteri apátság eddigi legnagyobb régészeti projektje során találták meg.","shortLead":"Az egyebek mellett több száz ember csontjait is rejtő középkori sekrestyét tárták fel a westminsteri apátság eddigi...","id":"20200826_westminsteri_apatsag_emberi_csontok_regeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d401f39-1672-4b75-b44e-8935e25fa871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca0f42d-c3c8-46c2-a660-c9f447700f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_westminsteri_apatsag_emberi_csontok_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:33","title":"Több száz ember csontjaira bukkantak a westminsteri apátságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c32c8-03a6-4057-9a4f-63527a1f4337","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200824_A_solyom_es_a_sarkany_evtizede__Elon_Musk_eletutja_10_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d7c32c8-03a6-4057-9a4f-63527a1f4337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723bb317-80ad-4168-bac1-fbcb0dac27af","keywords":null,"link":"/360/20200824_A_solyom_es_a_sarkany_evtizede__Elon_Musk_eletutja_10_resz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:00","title":"A sólyom és a sárkány évtizede - Elon Musk életútja 10. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]