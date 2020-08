Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevin Mayer, a TikTok vezérigazgatója levélben közölte a munkatársaival, hogy nem marad tovább a TikTok élén.","shortLead":"Kevin Mayer, a TikTok vezérigazgatója levélben közölte a munkatársaival, hogy nem marad tovább a TikTok élén.","id":"20200827_tikok_kevin_mayer_felmondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b19b967-88a7-427d-8f04-27fb08cbb1e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_tikok_kevin_mayer_felmondas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:22","title":"Távozik a TikTok vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kötelező lesz tesztelni is.","shortLead":"Kötelező lesz tesztelni is.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_foci_mlsz_meccs_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b6107b-66a2-4b91-bbbb-4c2c2e7232c7","keywords":null,"link":"/sport/20200826_koronavirus_jarvany_foci_mlsz_meccs_halasztas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 21:16","title":"Bekeményít az MLSZ: csak egy meccs halasztható a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637d7978-326b-4530-b88b-d17f842cddbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Washingtoni Egyetem tudósai olyan szoftvert fejlesztettek, amely az orvos elé vetít egy, a páciens szívét valós időben ábrázoló hologramot.","shortLead":"A Washingtoni Egyetem tudósai olyan szoftvert fejlesztettek, amely az orvos elé vetít egy, a páciens szívét valós...","id":"20200827_hologram_szivmutet_hololens_orvostudomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=637d7978-326b-4530-b88b-d17f842cddbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823bf9dd-4477-4f5f-8c64-c4a7a316497f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_hologram_szivmutet_hololens_orvostudomany","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:03","title":"Ez már tényleg sci-fi: az orvos maga elé vetítve látja a hologramot a szívről, amit éppen műt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a brazil erdőtüzeknek közvetlenül is hatása van az emberek egészségére, de azt csak egy frissen elkészült tanulmányból látni, hogy mennyire.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a brazil erdőtüzeknek közvetlenül is hatása van az emberek egészségére, de azt csak...","id":"20200826_legszennyezettseg_amazonasi_erdotuz_brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee62056-3bfc-4b5c-8561-3cd8b5e68c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_legszennyezettseg_amazonasi_erdotuz_brazilia","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:03","title":"Több mint kétezer embernél okoztak légúti problémákat a brazíliai erdőtüzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621afbb4-8231-40ae-a1c7-9724a7016872","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová tényként beszél az orosz ellenzéki aktivista megmégezéséről, és elfogadhatatlannak tartja.","shortLead":"Zuzana Caputová tényként beszél az orosz ellenzéki aktivista megmégezéséről, és elfogadhatatlannak tartja.","id":"20200825_Szlovakia_elnoke_elitelte_Navalnij_megmergezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621afbb4-8231-40ae-a1c7-9724a7016872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a563d8f1-2eaf-4033-b759-6009bed7c359","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_Szlovakia_elnoke_elitelte_Navalnij_megmergezeset","timestamp":"2020. augusztus. 25. 21:19","title":"Szlovákia elnöke elítélte Navalnij megmérgezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki nem fog lámpavason lógni, ha az ellenzék nyer a Momentum elnöke szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Senki nem fog lámpavason lógni, ha az ellenzék nyer a Momentum elnöke szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200826_Radar360_Ujrafertozodes_es_iskolabezarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795abfd2-b542-4e61-a384-41d9c3b0a128","keywords":null,"link":"/360/20200826_Radar360_Ujrafertozodes_es_iskolabezarasok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:55","title":"Radar360: Újrafertőződés és iskolabezárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","shortLead":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","id":"20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab23c8c3-a258-4e04-a156-cd2c93eafdef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:59","title":"Kiderült a zöld rendszámos új VW Golf GTE ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d822ba6b-d3e6-468b-9852-cc1494cba2b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ott ápolt páciensnek lett pozitív a tesztje.\r

","shortLead":"Két ott ápolt páciensnek lett pozitív a tesztje.\r

","id":"20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_szekesfehervar_szent_gyorgy_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d822ba6b-d3e6-468b-9852-cc1494cba2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e9d1ab-86e3-47a3-a005-ccbaad2e040d","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_szekesfehervar_szent_gyorgy_korhaz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:31","title":"Megjelent a koronavírus, tilos a látogatás a székesfehérvári Szent György kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]