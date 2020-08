Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5857d056-239d-4e72-9f53-7f58cd5b59ba","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Nagy vihart kavart Pap Norbert kijelentése, miszerint szeptember 8. volna a mohácsi csata évfordulója. Rosszul tette, aki emiatt kidobta a történelemkönyveket, Fodor Pál ugyanis most helyre tette kollégáját. A baki meglehetősen rosszkor jött. FRISSÍTETT","shortLead":"Nagy vihart kavart Pap Norbert kijelentése, miszerint szeptember 8. volna a mohácsi csata évfordulója. Rosszul tette...","id":"20200828_Mikor_volt_a_Mohacsi_csata__egymas_kozt_vitatkoznak_a_torteneszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5857d056-239d-4e72-9f53-7f58cd5b59ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b3d828-0cab-4004-b123-1766b0278237","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Mikor_volt_a_Mohacsi_csata__egymas_kozt_vitatkoznak_a_torteneszek","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:21","title":"Mikor volt a mohácsi csata? – 90 történész adott ki állásfoglalást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f73605c-1b79-4e5a-9200-c1b032bd4a4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan is Donald Trump lett a republikánusok elnökjelöltje, aki ebből az alkalomból mondott beszédében ellenfelét, a demokrata Joe Bident támadta.","shortLead":"Hivatalosan is Donald Trump lett a republikánusok elnökjelöltje, aki ebből az alkalomból mondott beszédében ellenfelét...","id":"20200828_donald_trump_joe_biden_republikanus_konvencio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f73605c-1b79-4e5a-9200-c1b032bd4a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba9492-d618-4ecb-883b-72a9407b1705","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_donald_trump_joe_biden_republikanus_konvencio","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:07","title":"Trump: „Biden Amerikájában senki nem lesz biztonságban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a24f08-23a3-423e-9815-16adbee08388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenképpen üdvözítő, hogy nem csak az SUV palettáját bővíti a BMW.","shortLead":"Mindenképpen üdvözítő, hogy nem csak az SUV palettáját bővíti a BMW.","id":"20200826_Videon_is_felbukkant_a_kombi_BMW_M3as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39a24f08-23a3-423e-9815-16adbee08388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21566556-5a52-4500-bf75-f3bf336f9d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Videon_is_felbukkant_a_kombi_BMW_M3as","timestamp":"2020. augusztus. 27. 04:23","title":"Videón is felbukkant a kombi BMW M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4379451d-5809-42c3-9af0-d1ed232d3094","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A V4-ek fővárosai egyszerre tisztelegtek a hetek óta tüntető belaruszok előtt. Karácsony Gergely kiemelte, Fehéroroszország jövőjéről a népnek kell döntenie.","shortLead":"A V4-ek fővárosai egyszerre tisztelegtek a hetek óta tüntető belaruszok előtt. Karácsony Gergely kiemelte...","id":"20200827_belarusz_budapest_varoshaza_karacsony_gergely_v4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4379451d-5809-42c3-9af0-d1ed232d3094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f2330-5539-4b39-a022-ef42270ce0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_belarusz_budapest_varoshaza_karacsony_gergely_v4","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:28","title":"Történelmi belarusz zászló került a budapesti városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d58563-ef4e-483d-bc44-6a2d99db9e13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Frans Hals alkotása valamiért különösen népszerű a műkincsrablók körében.","shortLead":"Frans Hals alkotása valamiért különösen népszerű a műkincsrablók körében.","id":"20200828_Harmadszor_is_elloptak_a_15_millio_eurot_ero_holland_festmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d58563-ef4e-483d-bc44-6a2d99db9e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebd3eb1-02ba-4cc5-abf6-e8c1611fd4e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Harmadszor_is_elloptak_a_15_millio_eurot_ero_holland_festmenyt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:49","title":"Harmadszor is ellopták a 15 millió eurót érő holland festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat egy közeli ingatlan területéről szabadult el, egy férfit is megsebesített.","shortLead":"Az állat egy közeli ingatlan területéről szabadult el, egy férfit is megsebesített.","id":"20200827_veszprem_kos_holttest_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a3e694-b765-4db8-ab63-2e8fb4c18440","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_veszprem_kos_holttest_tamadas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:05","title":"Kos ölt meg egy nőt Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger felhasználóinak azonban most még könnyebb lett a szolgáltatás használata.","shortLead":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger...","id":"20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94a054-ef14-40ff-90f9-22ae5de404a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:03","title":"Kapott egy-két új funkciót a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","shortLead":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","id":"202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f580f-b98e-44d5-bc1c-e4320c7640e3","keywords":null,"link":"/360/202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:00","title":"Lakóhelyként is divatos lett a Balaton, de nem minden település áll emelkedő pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]