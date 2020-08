Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ingyenhajvágást kínálnak, főképp a hosszú hajúakat csábítják, és késő estig nyitva tartanak a fodrászüzletek Mauritiuson, mióta a sziget partjainál ömlik az olaj egy zátonyra futott tartályhajóból. A hajat műanyag zacskókba gyűjtik és pár óránként a partra szállítják, ott pedig a csomagok szivacsként szívják fel az olajat. ","shortLead":"Ingyenhajvágást kínálnak, főképp a hosszú hajúakat csábítják, és késő estig nyitva tartanak a fodrászüzletek...","id":"202035_tengertisztitas_hajjal_vagas_csomagolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2476bc77-b99e-42cf-aafe-044e4586096c","keywords":null,"link":"/360/202035_tengertisztitas_hajjal_vagas_csomagolas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:00","title":"Ingyen vágják a hajat a fodrászok, aztán becsomagolva elküldik a kiömlött olajhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","shortLead":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","id":"20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d588dd-8fff-4a97-b1c5-e0f082e24669","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:53","title":"Síiták százezrei ünnepelték Irakban az ásúrát a járvány ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c82be64-2b43-458b-b0b2-5a1533a65c99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel háromezren haltak bele a koronavírusba, 147 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Egy nap alatt közel háromezren haltak bele a koronavírusba, 147 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak.","id":"20200831_koronavirus_fertozottek_szamok_25millio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c82be64-2b43-458b-b0b2-5a1533a65c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2da6fa9-cc5d-42db-b292-edaa5ad0db33","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_koronavirus_fertozottek_szamok_25millio","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:26","title":"Elérte a 25 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mégsem a várt módon indul a tanév az ELTE egy részén, átlépte a 6 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma az USA-ban, 2,5 milliárd jut Lázár szövetségének. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Mégsem a várt módon indul a tanév az ELTE egy részén, átlépte a 6 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma az USA-ban...","id":"20200831_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamrol_a_szomszedban_nem_lesz_hatarzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2827dd0-5406-4439-bfc2-eefc4b43bd7c","keywords":null,"link":"/360/20200831_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamrol_a_szomszedban_nem_lesz_hatarzar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:00","title":"Radar360: Merkely a második hullámról, a szomszédban nem lesz határzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5bd818-72c0-464f-9a74-3f39af128ee5","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Egy utánpótláskorú sportolónál vetődött fel, hogy koronavírusos lehet.","shortLead":"Egy utánpótláskorú sportolónál vetődött fel, hogy koronavírusos lehet.","id":"20200829_koronavirus_gyanu_vasas_vivas_pasareti_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b5bd818-72c0-464f-9a74-3f39af128ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db8b5c9-2d63-4ead-a458-d3f365ed4099","keywords":null,"link":"/sport/20200829_koronavirus_gyanu_vasas_vivas_pasareti_ut","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:24","title":"Koronavírus-gyanú miatt felfüggesztették az edzéseket a Vasas budai vívócsarnokában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyébként is zsúfolt az M1-es, ezután még nagyobb sorokra kell számítani.","shortLead":"Egyébként is zsúfolt az M1-es, ezután még nagyobb sorokra kell számítani.","id":"20200830_Az_M1esen_gazoltak_halalra_egy_embert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ad12a1-e63f-4735-b774-16208accfcff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_Az_M1esen_gazoltak_halalra_egy_embert","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:58","title":"Az M1-esen gázoltak halálra egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BNV területén felállított ellátóhelyről elszállították az ágyakat.","shortLead":"A BNV területén felállított ellátóhelyről elszállították az ágyakat.","id":"20200831_koronavirus_korhazi_agy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfc0007-3b25-405e-a65d-1954dbd6f41f","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_koronavirus_korhazi_agy","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:39","title":"Koronavírus: a kórházi ágyak tizedét kell csak üresen tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","shortLead":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","id":"20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90613751-ed39-4593-b1d6-2f369fef6eec","keywords":null,"link":"/elet/20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","timestamp":"2020. augusztus. 29. 22:45","title":"László Zsolt és a Pa-Dö-Dő is üzen az Színműről: „Kicsi vagyok én, majd megnövök én”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]