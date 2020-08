Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak az augusztus 29-ig megváltott menetjegyekre vonatkozik a vasúttársaság döntése.","shortLead":"Csak az augusztus 29-ig megváltott menetjegyekre vonatkozik a vasúttársaság döntése.","id":"20200829_MAV_visszaterites_nemzetkozi_jegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df2da02-be0b-4232-9afe-4fc595876697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_MAV_visszaterites_nemzetkozi_jegy","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:14","title":"Ingyen visszatéríti a MÁV a szeptemberre megváltott nemzetközi jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","shortLead":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","id":"20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1046978-afba-4b09-b656-d48850fd822d","keywords":null,"link":"/sport/20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:40","title":"Negatív lett a koronavírustesztje, mégsem került be a válogatott keretbe Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acd2399-aafe-42f7-9f22-295312add16d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha új autó lenne, járna rá a 2,5 millió forintos nagyacsaládos támogatás. Íme egy kiváló állapotú és új gazdára váró régi kombi Citroën DS.","shortLead":"Ha új autó lenne, járna rá a 2,5 millió forintos nagyacsaládos támogatás. Íme egy kiváló állapotú és új gazdára váró...","id":"20200830_legendas_7_uleses_auto_amire_sajnos_nem_jar_allami_tamogatas_citroen_ds_kombi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1acd2399-aafe-42f7-9f22-295312add16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3cdb19-1e7c-4cc7-84bd-cad46ffff85c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_legendas_7_uleses_auto_amire_sajnos_nem_jar_allami_tamogatas_citroen_ds_kombi","timestamp":"2020. augusztus. 30. 06:41","title":"Legendás 7 üléses autó, amire sajnos nem jár az állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók akár át is vehetik az irányítást a felhasználó oldala felett.","shortLead":"A csalók akár át is vehetik az irányítást a felhasználó oldala felett.","id":"20200829_Facebookos_adathalaszokra_figyelmeztet_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8802465a-cd7d-4230-8da3-24f0cbd867e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_Facebookos_adathalaszokra_figyelmeztet_a_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:24","title":"Facebookos adathalászokra figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken talált csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as tömegszámú vasizotópokat találtak az óceán fenekén.","shortLead":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken talált csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as...","id":"20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677961b0-6cba-4d34-b9ee-dd3b8f7dcf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:03","title":"33 000 éves csillagport találtak az óceán mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iowában rekordot döntött az új fertőzöttek száma. A legtöbb esetet azokban a megyékben találták, ahol az egyetemek nem álltak át távoktatásra.","shortLead":"Iowában rekordot döntött az új fertőzöttek száma. A legtöbb esetet azokban a megyékben találták, ahol az egyetemek nem...","id":"20200831_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe38788-e0db-431e-8fd8-a13ea36c2aae","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:12","title":"Már 6 millió felett a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Ahogy a bértámogatások vagy a honvédség, a közmunka sem bizonyult csodafegyvernek a munkanélküliség ellen. A járvány megjelenése óta összesen 112 ezerrel lett több munkanélküli, alig 10 százalékuk állt újra munkába a járványban.","shortLead":"Ahogy a bértámogatások vagy a honvédség, a közmunka sem bizonyult csodafegyvernek a munkanélküliség ellen. A járvány...","id":"20200829_munkanelkuliseg_kozfoglalkoztatas_bertamogatas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddccefaa-83c1-4fbd-bfb9-8f12d6bf5a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_munkanelkuliseg_kozfoglalkoztatas_bertamogatas_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:00","title":"Hiába ígérte Orbán, a közmunka sem megoldás a munkanélküliségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK fogta el az agresszív férfit.","shortLead":"A TEK fogta el az agresszív férfit.","id":"20200830_Kessel_fenyegette_feleseget_es_a_rendoroket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2accdaec-06a6-47c1-a74f-8b756bcb34ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Kessel_fenyegette_feleseget_es_a_rendoroket","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:53","title":"Késsel fenyegette feleségét és a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]