A hozzátartozók csak meghatározott napokon adhatják át csomagjaikat. Látogatási tilalmat rendeltek el két idősotthonban Nyíregyházán

Miután az Apple lehetővé tette az iOS 14-ben, hogy a fejlesztők kép a képben módot készítsenek az alkalmazásaikhoz, a YouTube úgy döntött, él a lehetőséggel. Az iPhone-osok is megkaphatják a YouTube egyik legjobb funkcióját A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba indulnak gépek. Jelentős járatcsökkentést jelentett be a Wizz Air

A Nemzeti Sportközpontok tagadta, hogy a lezuhant betondarab miatt kezdték volna átnézni a stadion homlokzatát. Leszakadt egy embernagyságú kőtömb a nemrég átadott Puskás Arénáról

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton újra munkába is állt. Kovács Zoltán második koronavírustesztje is negatív lett

Még csak a böngészőt sem kell megnyitni a Windows-t futtató gépeken ahhoz, hogy kiderüljön, a világ másik felén mennyi az idő. Nehezen megy az időzóna-számítás? Ezzel a Windows-trükkel pofonegyszerű lesz

De szerinte egész intézmények nem fognak megfertőződni. Kásler: A fertőzött osztályok és iskolák állnak át digitális oktatásra Egy viszonylag kevéssé ismert kínai gyártóra eshet(ett) az Apple választása, hogy vegyen részt az idei iPhone-ok előállításában, mármint ami az eszközök kijelzőjét illeti. Az Apple ilyetén döntéséből több dologra is következtetnek a szakemberek. Jegyezze meg a BOE nevet – a cég, amely még komoly fejfájást okozhat a Samsungnak