A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint az esetek több mint 90 százaléka hatvan év alatti korosztályból kerül ki, most tehát nem idős emberek betegednek meg, mint tavasszal.

Szlávik szerint a koronavírus ellen nem lesz kötelező védőoltás

Egy cementgyárból került a szennyezés a folyóba.

Több száz liter mérgező szennyvíz ömlött Párizsban a Szajnába

Hosszú távú létszámleépítés kell az építőiparban, ha maradnak a mostani trendek.

Az építőiparban jobban félnek a megrendelések leállásától, mint a határzártól

Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.

Balázs Attila vereségével kezdődött a US Open

A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.

Enyedi Ildikó is felmondott a Színház és Filmművészeti Egyetemen

Az olaszországi Advanced Virgo detektort működtető Európai Gravitációs Obszervatóriumban (EGO), valamint a két amerikai Advanced LIGO obszervatórium kutatói bejelentették, hogy egy körülbelül 142 naptömegű fekete lyukat észleltek, ami két, 66 és 85 naptömegű fekete lyuk összeütközésével jött létre. Mind a kezdeti komponensek, mind az ütközés után kialakult fekete lyuk olyan tömegtartományba esik, amit eddig nem figyeltek meg sem gravitációs, sem elektromágneses észlelések segítségével.

Ritka felfedezés: 142 naptömegű fekete lyukat találtak, gravitációs hullámokat észleltek

A Fekete Párduc távozásáról szóló bejegyzés akkora elérést generált, amelyre Barack Obama korábbi amerikai elnök sem volt képes.

Soha semmi nem kapott még akkora figyelmet a Twitteren, mint Chadwick Boseman halálhíre

Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.

Nem vár sarc az autósokra – közleményben válaszolt az I. kerület a Magyar Nemzetnek