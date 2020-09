Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","shortLead":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","id":"20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d10b52-809c-4e91-84a6-5c5724338051","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:32","title":"Kirúgják a tüntetőket a munkahelyükről Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nem létező cég nevében, lejárt forgalmi engedéllyel végeznek betegszállítást – állítja az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Egy nem létező cég nevében, lejárt forgalmi engedéllyel végeznek betegszállítást – állítja az Országos Mentőszolgálat.","id":"20200901_kamu_betegszallito_mento_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106689cb-72ae-4675-8caf-7ae05760fcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_kamu_betegszallito_mento_csalas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:17","title":"Kamu betegszállítókra figyelmeztetnek a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5f5056-974b-48a2-8166-69b23d5b46b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányos körülmények között megválasztott Csorbai Ferenc polgármester feljelentése szerint a város jegyzője olyan projektek körüli munkákat akart kifizettetni több önkormányzati dolgozónak, amik már rég lezárultak.","shortLead":"A botrányos körülmények között megválasztott Csorbai Ferenc polgármester feljelentése szerint a város jegyzője olyan...","id":"20200831_kovacs_mirella_hutlen_kezeles_mohacs_csorbai_ferenc_mszp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d5f5056-974b-48a2-8166-69b23d5b46b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec65b03d-21cd-42d1-b01d-0d4c431eaaa7","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_kovacs_mirella_hutlen_kezeles_mohacs_csorbai_ferenc_mszp","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:29","title":"Hűtlen kezelés miatt nyomoznak Mohács kirúgott jegyzőjének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A TV2-csoport 75 százaléka bő 20 milliárd forintért cserélt gazdát.","shortLead":"A TV2-csoport 75 százaléka bő 20 milliárd forintért cserélt gazdát.","id":"20200902_11_milliard_forint_profitot_fialt_Andy_Vajna_volt_cegenek_a_TV2_eladasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5602d-827e-415e-a962-a137e1cf9f7a","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_11_milliard_forint_profitot_fialt_Andy_Vajna_volt_cegenek_a_TV2_eladasa","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:25","title":"11 milliárd forint profitot hozott Andy Vajna volt cégének a TV2 eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csehországban a járvány kezdete óta a legnagyobb esetszámot regisztrálták. 