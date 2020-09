Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a133ea0d-b741-48c3-bd56-8e611a74bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Qarabag–Molde meccs győztesével játszik a Ferencváros–Dinamo továbbjutója a BL utolsó selejtezőjében.","shortLead":"A Qarabag–Molde meccs győztesével játszik a Ferencváros–Dinamo továbbjutója a BL utolsó selejtezőjében.","id":"20200901_ferencvaros_sorsolas_bl_uefa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a133ea0d-b741-48c3-bd56-8e611a74bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca1872-e2a9-483a-ad11-abaec017c93a","keywords":null,"link":"/sport/20200901_ferencvaros_sorsolas_bl_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:35","title":"Norvég vagy azeri ellenfele lesz a Ferencvárosnak, ha túljut a Dinamo Zagreben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek most, hogy a kormány szeptembertől ismét lezárta a határt a külföldi turisták előtt. 