Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik, a dokumentumok meghamisításának ügye is bíróság elé kerülhet.","shortLead":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik...","id":"20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c77088-afb4-4893-84e9-948b76942c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:48","title":"Halálos adag gyógyszert kapott egy beteg, megpróbálhatták eltussolni az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszíni szemle szerda hajnalban még tartott.","shortLead":"A helyszíni szemle szerda hajnalban még tartott.","id":"20200902_sarospatak_gyilkossag_es_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4edcabb-eca4-4f61-8b62-6bad2af5b161","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_sarospatak_gyilkossag_es_halalos_baleset","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:11","title":"Megölte feleségét, majd autóbalesetben meghalt egy sárospataki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja majd.","shortLead":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja...","id":"20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b104b4-87c2-4308-a41b-260da3687521","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:37","title":"Nagy Ervin: Vidnyánszky egyedül fog ülni az egyetemen, mert senki nem lesz ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják a hozzájutást az információhoz és az internethez, igyekeznek újságírókat megfélemlíteni vagy elűzni.","shortLead":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják...","id":"20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f252f677-4ac7-47d5-a245-e0378f56dec1","keywords":null,"link":"/360/20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:45","title":"Simonetta Sommaruga svájci elnök: A független média emberi jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanulóknak naponta ötször kell kezet mosniuk, maszkot hordanak és mérik a testhőjüket.","shortLead":"A tanulóknak naponta ötször kell kezet mosniuk, maszkot hordanak és mérik a testhőjüket.","id":"20200902_madrid_tanev_tanarok_koronavirus_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5d815-7e5d-4308-9f03-0e319601a96b","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_madrid_tanev_tanarok_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:48","title":"Madridban úgy kezdődik a tanév, hogy előtte letesztelik a tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nébih arra hívta fel a figyelmet, hogy a magok szennyeződéseket és károsítókat is tartalmaznak, ezért ne használja fel őket az, akinek a postaládájában landolt egy rejtélyes csomag. ","shortLead":"A Nébih arra hívta fel a figyelmet, hogy a magok szennyeződéseket és károsítókat is tartalmaznak, ezért ne használja...","id":"20200903_Magyarorszagra_is_kuldhettek_titokzatos_magokat_semmikeppen_ne_ultesse_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c81053-8092-421a-9d34-1f31dcd323cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Magyarorszagra_is_kuldhettek_titokzatos_magokat_semmikeppen_ne_ultesse_el","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:02","title":"Magyarországra is küldhettek titokzatos magokat, semmiképpen ne ültesse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e552dc5e-c721-4f34-979f-7bc7e5d87039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy cementgyárból került a szennyezés a folyóba.","shortLead":"Egy cementgyárból került a szennyezés a folyóba.","id":"20200901_szennyviz_szajna_parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e552dc5e-c721-4f34-979f-7bc7e5d87039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ef25a3-0f88-4e4b-bbf5-002ef2e96cbe","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_szennyviz_szajna_parizs","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:55","title":"Több száz liter mérgező szennyvíz ömlött Párizsban a Szajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69e131-f968-454f-8864-654c047f8d71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár lehetséges, hogy a szén-dioxidot lebontsák és valami mást csináljanak belőle, a korábbi módszerekkel ehhez nagyon sok energia kellett. Kutatók most egy olyan eljárást dolgoztak ki, amivel az üvegházhatású gázból gyógyszereket, vagy akár üzemanyagot is csinálhatnának.","shortLead":"Bár lehetséges, hogy a szén-dioxidot lebontsák és valami mást csináljanak belőle, a korábbi módszerekkel ehhez nagyon...","id":"20200902_Napfeny_segitsegevel_csinalnanak_valami_mast_a_tudosok_szendioxidbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a69e131-f968-454f-8864-654c047f8d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd923820-301d-4454-9589-3627d0a49101","keywords":null,"link":"/zhvg/20200902_Napfeny_segitsegevel_csinalnanak_valami_mast_a_tudosok_szendioxidbol","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:34","title":"Napfény segítségével készítenének üzemenyagot szén-dioxidból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]