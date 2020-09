Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d1fa40a-9e62-42c0-a6fe-46bed7075f0c","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Van, aki szerint járványügyi gócpontok lesznek az iskolák, de a diákok helyett inkább a szülők aggódnak. A gyerekek örülnek annak, hogy elsősként végre iskolába járhatnak, vagy hogy ismét találkozhatnak társaikkal és tanáraikkal a hosszú tavaszi karanténidőszak után. Az iskolai tanulást azonban lehet, hogy nem sokáig élvezhetik, van olyan diák, aki szerint legfeljebb egy hónap rendes tanítást tesz lehetővé a romló járványhelyzet. Videó a tanévkezdetről.","shortLead":"Van, aki szerint járványügyi gócpontok lesznek az iskolák, de a diákok helyett inkább a szülők aggódnak. A gyerekek...","id":"20200901_video_a_koronavirusos_tanevkezdetrol_iskolak_oktatas_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d1fa40a-9e62-42c0-a6fe-46bed7075f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31986e9-f10a-4684-a516-5fa853955398","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_video_a_koronavirusos_tanevkezdetrol_iskolak_oktatas_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:00","title":"Egy hónapot tippeltem az iskolának - a diákok szerint hamar leáll a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abd956b-a776-4b77-8004-c5130cabde3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm szerint 2021 elején jelenhetnek meg az első olyan olcsó okostelefonok, amelyekben már a Snapdragon 4-es sorozatának új tagjai kerülnek.","shortLead":"A Qualcomm szerint 2021 elején jelenhetnek meg az első olyan olcsó okostelefonok, amelyekben már a Snapdragon 4-es...","id":"20200903_qualcom_snapdragon_processzor_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abd956b-a776-4b77-8004-c5130cabde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4750fc4f-d87d-445b-9670-da0008d18d12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_qualcom_snapdragon_processzor_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:33","title":"A legolcsóbb okostelefonok is 5G-képesek lesznek – megjött a Qualcomm új proceszora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csehországban a járvány kezdete óta a legnagyobb esetszámot regisztrálták. A magyar kormány cseh turistáknak a határzár ellenére is engedi a beutazást, de csak ha negatív tesztjük van. ","shortLead":"Csehországban a járvány kezdete óta a legnagyobb esetszámot regisztrálták. A magyar kormány cseh turistáknak a határzár...","id":"20200902_cseh_fertozottek_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcb3d50-d1bc-4235-8ffa-9f9f2f0bb3f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_cseh_fertozottek_rekord","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:57","title":"Rekordot döntött az új fertőzöttek száma Csehországban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200902_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9d585-c2c6-49eb-865f-76b4a0e1e127","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:01","title":"Kevés felhő, sok napsütés lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","shortLead":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","id":"20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db27f6-f14f-407b-ac84-223b356f1384","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:21","title":"Minszkbe utazik az orosz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának eddig még nem volt ilyen erős sorozatgyártású modellje, melynek alapváltozatai ráadásul hátsókerék-hajtásúak.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának eddig még nem volt ilyen erős sorozatgyártású modellje, melynek alapváltozatai...","id":"20200902_hivatalos_a_valaha_keszult_legerosebb_skodakent_itt_az_elektromos_enyaq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de89c7b7-4b64-4125-af50-7653f44431df","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_hivatalos_a_valaha_keszult_legerosebb_skodakent_itt_az_elektromos_enyaq","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:27","title":"Hivatalos: a valaha készült legerősebb Skodaként itt az elektromos Enyaq iV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cebfee3-7710-439e-abe7-9ecbebcdf996","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma-1 egyik emblematikus versenyautóját szerezte meg a négyszeres német világbajnok.","shortLead":"A Forma-1 egyik emblematikus versenyautóját szerezte meg a négyszeres német világbajnok.","id":"20200902_Vettel_megvette_Nigel_Mansel_vilagbajnok_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cebfee3-7710-439e-abe7-9ecbebcdf996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e5d208-f22d-4ae5-825a-181e59b14cc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_Vettel_megvette_Nigel_Mansel_vilagbajnok_autojat","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:52","title":"Vettel megvette Nigel Mansell világbajnok autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más pénzintézetek ügyfeleinek is.","shortLead":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más...","id":"20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cf67cd-3e7c-4444-9554-e3275ae606e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:03","title":"Ha beesik egy ilyen e-mail, semmiképp ne nyissa meg a csatolmányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]