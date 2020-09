Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Upor László, Németh Gábor és Bagossy László találkozik majd a kuratóriumi elnökkel, de csak akkor, ha a beszélgetésüket rögzítik.","shortLead":"Upor László, Németh Gábor és Bagossy László találkozik majd a kuratóriumi elnökkel, de csak akkor, ha a beszélgetésüket...","id":"20200902_szfe_alapitvany_upor_megbeszeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fb16c8-e81a-444f-8904-2d2ecda5bd9a","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_szfe_alapitvany_upor_megbeszeles","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:46","title":"Elfogadták Vidnyánszky meghívását a Színművészeti lemondott vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","shortLead":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","id":"20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6cc38c-fb1a-47c6-9b3f-320b3928e853","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:09","title":"A Színművészetitől a Parlamentig tartó élőlánccal tiltakoznak vasárnap az egyetem hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra a közoktatás. Ugyanaz történik, ami tavasszal: az iskolák kissé magukra hagyva próbálják elérni, hogy megmutassák, komolyan veszik a kötelességüket.","shortLead":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra...","id":"20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a2b10-31c4-4827-9775-577ffc0d64fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:42","title":"Kézfertőtlenítők és maszkok a folyosókon, néhány fertőzésgyanús eset országszerte – így indult az idei tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korlátozás Nagykanizsán a krónikus belgyógyászati és az intenzívterápiás osztályt, valamint az újszülöttrészleget érinti, Orosházán viszont az egész intézményt. ","shortLead":"A korlátozás Nagykanizsán a krónikus belgyógyászati és az intenzívterápiás osztályt, valamint az újszülöttrészleget...","id":"20200902_latogatasi_tilalom_nagykanizsa_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54148f65-74fd-4ae9-ab27-862d03428616","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_latogatasi_tilalom_nagykanizsa_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:27","title":"A koronavírus miatt rendeltek el látogatási tilalmat a nagykanizsai és az orosházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"Szabó Yvette, Oroszi Babett, Riba István","category":"360","description":"A külügyminiszter és az őt az Adrián meghajókáztató vállalkozó élete már korábban is keresztezte egymást. A szálak Afrikáig érnek, családtagok és komoly üzletek sejlenek fel a háttérben. ","shortLead":"A külügyminiszter és az őt az Adrián meghajókáztató vállalkozó élete már korábban is keresztezte egymást. A szálak...","id":"202036__szijjarto_peter__szijj_laszlo__kozel_afrikahoz__parhuzamosok_talalkozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16614ca-7077-4f95-9b5a-35a93a4b4c1a","keywords":null,"link":"/360/202036__szijjarto_peter__szijj_laszlo__kozel_afrikahoz__parhuzamosok_talalkozasa","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:00","title":"Adria előtt Afrika: kontinenseken átívelő összefonódást találtunk Szijjártó Péter és Szíjj László között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a5f2d7-36b3-48e6-9b55-5c29b5ecdca2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl kockázatosnak találta a színház a sokszereplős előadásokat.","shortLead":"Túl kockázatosnak találta a színház a sokszereplős előadásokat.","id":"20200903_central_szinhaz_eloadas_torles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8a5f2d7-36b3-48e6-9b55-5c29b5ecdca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e303e31f-c432-44e8-bee7-b3fc3f81fb6d","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_central_szinhaz_eloadas_torles","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:44","title":"Törli a sokszereplős előadásait a Centrál Színház a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az eddigi megbízott főtitkár nem folytathatja a munkát az ELKH élén.","shortLead":"Az eddigi megbízott főtitkár nem folytathatja a munkát az ELKH élén.","id":"20200902_Uj_fotitkar_az_akademia_kutatointezetek_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ac644-dfbd-4f2c-aa6f-ecab694187a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Uj_fotitkar_az_akademia_kutatointezetek_elen","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:57","title":"Meglepetés befutó az akadémiai kutatóintézetek vezetői posztján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5719af-a3b5-48c7-8a29-3ae5238ec9f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szabad oktatásért áll ki új klippjével az előadó.","shortLead":"A szabad oktatásért áll ki új klippjével az előadó.","id":"20200901_noar_x_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a5719af-a3b5-48c7-8a29-3ae5238ec9f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf02aa8-19f5-471d-9029-62b20892f1c6","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_noar_x_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:14","title":"NoÁr is az SZFE-ről írt dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]