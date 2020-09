Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a23a0703-758e-4f14-8fb6-87eb2af49461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kihűlt és kimerült a férfi, de a helyzethez képest jól van.","shortLead":"Kihűlt és kimerült a férfi, de a helyzethez képest jól van.","id":"20200901_la_manche_csatorna_atuszas_mentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a23a0703-758e-4f14-8fb6-87eb2af49461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee87d86-4ec3-47ca-9acb-ae83baa6df9d","keywords":null,"link":"/sport/20200901_la_manche_csatorna_atuszas_mentes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:10","title":"Egyedül akarta átúszni a La Manche csatornát, nyolc óra keresés után találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan önkormányzat, ahol szerda reggeltől egészen a pénteki zárásig beszüntették a munkát a dolgozók.","shortLead":"Van olyan önkormányzat, ahol szerda reggeltől egészen a pénteki zárásig beszüntették a munkát a dolgozók.","id":"20200902_onkormanyzat_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b25ef3-1715-4227-bb01-e56d39825636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_onkormanyzat_sztrajk","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:32","title":"Több mint ötezer önkormányzati dolgozó lépett sztrájkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafd3744-816c-4651-af99-4ab34fa00eb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank szerint jól működik a rendszer, így lehetőségük van a tervek szerint bővíteni.","shortLead":"A jegybank szerint jól működik a rendszer, így lehetőségük van a tervek szerint bővíteni.","id":"20200901_mnb_azonnali_ceges_atutalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aafd3744-816c-4651-af99-4ab34fa00eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a3f7a0-414a-4fa7-96ec-ffeed069173e","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_mnb_azonnali_ceges_atutalas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:14","title":"Bővül az azonnali fizetési rendszer, most a vállalkozók örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life Unstoppable eseményén. A gyártó a pandémia miatt megváltozott életünk támogatására hegyezte ki eseményét.","shortLead":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life...","id":"20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23313e11-ff71-4e53-93f1-7d71f4e6e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:25","title":"A Samsung szerda délelőtt megüzente a járványnak: vesztésre áll, megoldjuk az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc31b0a-6dfa-4270-9b09-6555e69b3551","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főkert munkatársai találtak rá a tövekre munka közben.","shortLead":"A Főkert munkatársai találtak rá a tövekre munka közben.","id":"20200902_xv_kerulet_marihuana_ultetveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc31b0a-6dfa-4270-9b09-6555e69b3551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760ed835-f9e3-484d-a0c3-6e60d1911a3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_xv_kerulet_marihuana_ultetveny","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:19","title":"Természetvédelmi területen találtak marihuánaültetvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a133ea0d-b741-48c3-bd56-8e611a74bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Qarabag–Molde meccs győztesével játszik a Ferencváros–Dinamo továbbjutója a BL utolsó selejtezőjében.","shortLead":"A Qarabag–Molde meccs győztesével játszik a Ferencváros–Dinamo továbbjutója a BL utolsó selejtezőjében.","id":"20200901_ferencvaros_sorsolas_bl_uefa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a133ea0d-b741-48c3-bd56-8e611a74bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca1872-e2a9-483a-ad11-abaec017c93a","keywords":null,"link":"/sport/20200901_ferencvaros_sorsolas_bl_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:35","title":"Norvég vagy azeri ellenfele lesz a Ferencvárosnak, ha túljut a Dinamo Zagreben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","shortLead":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","id":"20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dc9e5-78f6-453a-8bf0-edf25434701f","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Bezártak egy kőbányai óvodát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Feladta a leckét a kormány az iskoláknak: rájuk tolta annak felelősségét, hogy a járványveszélyben is biztonságos körülmények közt folyjon az oktatás.","shortLead":"Feladta a leckét a kormány az iskoláknak: rájuk tolta annak felelősségét, hogy a járványveszélyben is biztonságos...","id":"202035__tanevkezdes__jarvanyveszely__sokasodo_kerdojelek__osztaly_vigyazz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1d3a60-9a5a-46cd-bd79-dca983ca63a7","keywords":null,"link":"/360/202035__tanevkezdes__jarvanyveszely__sokasodo_kerdojelek__osztaly_vigyazz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:00","title":"Tanévkezdés a járványban: a kormány távol tartja magát és mossa kezeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]