[{"available":true,"c_guid":"22e68237-df2e-4401-a9c2-0831e4763bda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi történetet adtak elő a kocsiban ülők a rendőröknek a baleset után.","shortLead":"Nem mindennapi történetet adtak elő a kocsiban ülők a rendőröknek a baleset után.","id":"20200903_Jobbkormanyos_autoval_probalkozott_ittasan_egy_vezetni_sem_tudo_ferfi_Debrecenben__neki_is_csapodott_egy_keritesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e68237-df2e-4401-a9c2-0831e4763bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e697d620-4840-4153-a05b-fc33730f0723","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Jobbkormanyos_autoval_probalkozott_ittasan_egy_vezetni_sem_tudo_ferfi_Debrecenben__neki_is_csapodott_egy_keritesnek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:22","title":"Jobbkormányos autóval próbálkozott ittasan egy vezetni sem tudó sofőr – neki is hajtott egy háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A válásuk részleteiről nem kívántak nyilatkozni, azt írják, hogy közös döntést hoztak","shortLead":"A válásuk részleteiről nem kívántak nyilatkozni, azt írják, hogy közös döntést hoztak","id":"20200904_Meszaros_Lorinc_valas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d93fb0-4fc1-41c4-8a48-f8d914362aac","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Meszaros_Lorinc_valas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:13","title":"Mészáros Lőrinc és a felesége válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6120e5-90b0-41db-8444-cc31c788b280","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha gyermekkorunkban esetleg nem kaptuk meg szüleinktől a megfelelő mértékű szeretetet és törődést, felnőttkorunkra megpróbálhatjuk megadni magunknak.



","shortLead":"Ha gyermekkorunkban esetleg nem kaptuk meg szüleinktől a megfelelő mértékű szeretetet és törődést, felnőttkorunkra...","id":"20200903_Igy_lehetunk_onmagunknak_jo_szulei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6120e5-90b0-41db-8444-cc31c788b280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5da22d-8443-4021-91d2-3623e119dc19","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200903_Igy_lehetunk_onmagunknak_jo_szulei","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:30","title":"Így lehetünk önmagunknak jó szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c639d-c3e6-4606-a89f-43016100867c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány kitörésének kezdetekor tiltották be a prostitúciót Észak-Rajna-Vesztfáliában.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörésének kezdetekor tiltották be a prostitúciót Észak-Rajna-Vesztfáliában.","id":"20200904_Csodbe_ment_Europa_legnagyobb_bordelyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c639d-c3e6-4606-a89f-43016100867c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1ae97e-0c05-403d-8736-9b73c4dca2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Csodbe_ment_Europa_legnagyobb_bordelyhaza","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:59","title":"Csődbe ment Európa legnagyobb bordélyháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","shortLead":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","id":"20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf2c0-1157-487a-a782-31a2de7b3d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:57","title":"A magyarok többsége szerint jó ötlet volt lezárni a határokat a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Három hónapon át hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani minden arra alkalmas fővárosi tömegközlekedési vonalon.","shortLead":"Három hónapon át hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani minden arra alkalmas fővárosi tömegközlekedési...","id":"20200904_kerekpar_bicikli_mav_hev_bkk_jegy_berlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a9955e-8e5a-47c6-9d11-2bbccda45e0c","keywords":null,"link":"/elet/20200904_kerekpar_bicikli_mav_hev_bkk_jegy_berlet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:48","title":"A bringásoknak kedvez egy új szabállyal a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad55d93-92ed-417d-a0cc-edf19625449b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jó ízléssel összeválogatott különleges gyűjtemény Massachusetts államban került elő. ","shortLead":"A jó ízléssel összeválogatott különleges gyűjtemény Massachusetts államban került elő. ","id":"20200903_Elkepeszto_autogyujtemenyt_rakott_ossze_egy_amerikai_drogkereskedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad55d93-92ed-417d-a0cc-edf19625449b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c08686-efe0-4e16-b14a-552445f5dc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Elkepeszto_autogyujtemenyt_rakott_ossze_egy_amerikai_drogkereskedo","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:25","title":"Ritkaságokkal teli autógyűjteményt rakott össze magának egy amerikai drogkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz diktátor köztévéjének dolgozói felmondtak, de az oroszok beugrottak segíteni.","shortLead":"A belarusz diktátor köztévéjének dolgozói felmondtak, de az oroszok beugrottak segíteni.","id":"20200902_Lukasenka_Putyin_hazitevejenek_koszonte_meg_a_segitseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd84a8-867a-4f7a-9057-9351cb873f11","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Lukasenka_Putyin_hazitevejenek_koszonte_meg_a_segitseget","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:19","title":"Lukasenka Putyin házitévéjének köszönte meg a segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]