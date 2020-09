Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"192124b1-475b-4a84-bbcf-1d68d37e70c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri hivatal bezárt, a dolgozók házi karanténban vannak.","shortLead":"A polgármesteri hivatal bezárt, a dolgozók házi karanténban vannak.","id":"20200903_koronavirus_lakitelek_madari_robert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=192124b1-475b-4a84-bbcf-1d68d37e70c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d7a1d7-fc19-43e3-8f28-68b8605ccecc","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_lakitelek_madari_robert","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:35","title":"Megfertőződött a lakiteleki polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Ezt a kérdést feszegeti a párizsi Le Monde az iskolaév kezdése kapcsán.\r

\r

","shortLead":"Ezt a kérdést feszegeti a párizsi Le Monde az iskolaév kezdése kapcsán.\r

\r

","id":"20200902_Ha_itt_a_jarvany_masodik_hullama_akkor_miert_oly_keves_a_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16b9bae-be0f-463f-879b-5317f7051f33","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Ha_itt_a_jarvany_masodik_hullama_akkor_miert_oly_keves_a_halott","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:10","title":"Ha itt a járvány második hulláma, akkor miért olyan kevés a halott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65589820-ee59-4a61-8e5b-9d6b48ffe018","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200903_Marabu_Feknyuz_Figyelem_satu_hatarzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65589820-ee59-4a61-8e5b-9d6b48ffe018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6563a8-b84d-4cd5-ade1-0f97a47dc83e","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Marabu_Feknyuz_Figyelem_satu_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:29","title":"Marabu Féknyúz: Figyelem, satu határzár!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a95ccd-c6c8-43f0-ae99-907fc8f2367b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szuperfejlett fedélzeti elektronikával, komoly négykerék-kormányzással és minden korábbinál nagyobb luxussal támad a stuttgartiak zászlóshajó modellje. ","shortLead":"Szuperfejlett fedélzeti elektronikával, komoly négykerék-kormányzással és minden korábbinál nagyobb luxussal támad...","id":"20200903_az_uj_etalon_lelepleztek_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29a95ccd-c6c8-43f0-ae99-907fc8f2367b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695add8f-6a2c-44a1-8ea3-97db345e7f3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_az_uj_etalon_lelepleztek_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"Az új etalon: leleplezték a teljesen új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863c91c8-b975-491d-8cdb-f8cce1add85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A LaFerrari Apertából 210 darab készült összesen.","shortLead":"A LaFerrari Apertából 210 darab készült összesen.","id":"20200904_Igy_mulat_egy_profi_golfos__22_millio_dollaros_Ferrarijan_uti_at_a_golflabdat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=863c91c8-b975-491d-8cdb-f8cce1add85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c101d-dc60-421f-988c-22973dcae42c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_Igy_mulat_egy_profi_golfos__22_millio_dollaros_Ferrarijan_uti_at_a_golflabdat","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:33","title":"Így mulat egy profi golfos: 2,2 millió dolláros Ferrariján üti át a golflabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják a hozzájutást az információhoz és az internethez, igyekeznek újságírókat megfélemlíteni vagy elűzni.","shortLead":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják...","id":"20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f252f677-4ac7-47d5-a245-e0378f56dec1","keywords":null,"link":"/360/20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:45","title":"Simonetta Sommaruga svájci elnök: A független média emberi jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02048cf4-0bc4-4b96-810a-82d5ba3ddee9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nehéz értelmet találni abban, amit a kormányzat arról mond, mennyire vált be járvány első hullámában a digitális oktatás az általános és középiskolákban. Ez azért is aggasztó, mert a most ideért második hullámban ezt jó lenne tudni. Egyelőre azonban még nincs távoktatás, sok iskolát elért a vírus, de az intézményeket az ezzel járó gondok kezelésében az állam magukra hagyta.","shortLead":"Nehéz értelmet találni abban, amit a kormányzat arról mond, mennyire vált be járvány első hullámában a digitális...","id":"202036_elejtett_mondat_ejtett_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02048cf4-0bc4-4b96-810a-82d5ba3ddee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c95de7d-b3e3-4997-80f6-075f43b2458f","keywords":null,"link":"/360/202036_elejtett_mondat_ejtett_gyerekek","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:00","title":"Megbukna a kormány, ha leosztályoznánk, amit az iskola-járvány témakörről tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több kilométeres a dugó az M5-ösön.","shortLead":"Több kilométeres a dugó az M5-ösön.","id":"20200903_Harmas_teherautobaleset_egy_halott_Inarcsnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ffc188-5ed2-4178-b4d4-7f34c5297dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Harmas_teherautobaleset_egy_halott_Inarcsnal","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:01","title":"Hármas teherautóbaleset, egy halott Inárcsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]